Amici per la pelle, prevenzione dermatologica, sabato 10 alla Sanità

Dopo il boom di prenotazioni e visite dello scorso anno, torna anche nel 2025 l’iniziativa di prevenzione dermatologica gratuita “Amici per la pelle”, promossa dal Rotary Club Napoli Est in collaborazione con ADECA (Associazione Dermatologi Campani) e il Rotary Club Campania.

L’appuntamento è fissato per sabato 10 maggio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’ambulatorio del Centro La Tenda, nel cuore del Rione Sanità (Via Sanità, 95/96, Napoli).

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà visite dermatologiche gratuite per la diagnosi precoce del melanoma e di altre patologie cutanee e si inserisce in un ampio programma di eventi solidali organizzati dal club che mettono al centro salute e prevenzione.

In Campania, infatti, il solo melanoma cutaneo già di per sé è in trend preoccupante: secondo i dati della Rete Oncologica Campana, nel 2024 si stimano circa 1.298 nuovi casi, con un tasso standardizzato di incidenza (ASR) di 24,9 per 100.000 abitanti nei maschi e 20,4 per 100.000 nelle donne. Questi valori rappresentano un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, con un aumento annuo del 5,5% negli uomini e del 4,4% nelle donne. Nonostante l’aumento delle diagnosi, la mortalità per melanoma in Campania è rimasta relativamente stabile; tuttavia, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è inferiore rispetto alla media nazionale. A questi numeri andrebbero poi aggiunti quelli legati ai tumori cutanei non melanomatosi, come il carcinoma basocellulare (BCC) e il carcinoma spinocellulare (SCC).

“Questi dati – afferma il presidente del Rotary Club Napoli Est Luigi Lucarelli – sono ulteriore riprova di quanto sia necessario sensibilizzare al controllo e all’importanza della diagnosi precoce. Grazie all’eccellente lavoro che abbiamo coordinato con Mario Garzone (Past President Rotary Club Campania Napoli) possiamo introdurre l’ennesima azione concreta che sappia parlare direttamente ai nostri concittadini e che è in piena linea con lo spirito che anima l’azione rotariana e che mira a servire la comunità attraverso interventi mirati e di alto impatto sociale”.

“L’obiettivo – spiega la Consigliera delegata al progetto per il Rotary Club Napoli Est Chicca Genna – è quello di eguagliare, se non superare, il numero di visite dello scorso anno. Insieme al presidente della commissione progetti del nostro club, Aurelio Fedele, abbiamo rinnovato la sinergia vincente del 2024 con la speranza di offrire un gesto di prossimità tangibile e al contempo contribuire a diffondere la cultura della prevenzione in tutte le fasce della popolazione”.

Il progetto si inserisce nel solco delle attività di servizio del Rotary Club Napoli Est, da anni impegnato sul territorio con iniziative di prevenzione, solidarietà e cultura.

“Oggi più che mai – chiosa Donatella Taglialatela, presidente incoming del Rotary Club Napoli Est – c’è bisogno di sentirsi visti, ascoltati, curati. Iniziative come quella di ‘Amici per la pelle’ vanno esattamente in questa direzione, che del resto è la direzione che il nostro club rotariano persegue da sempre. Si tratta di qualcosa in più di una giornata di visite gratuite: è un modo per dire alla nostra comunità che non è sola, che ci sono mani e cuori pronti ad aiutare. E in questa crescita collettiva il Rotary può e deve giocare un ruolo fondamentale”.

Per accedere alle visite, condotte dalla dottoressa Ada Lo Schiavo, dermatologa e docente presso l’A.O.U. Luigi Vanvitelli e che anche in questa occasione solidale presta la sua professionalità, è necessaria una prenotazione: è possibile chiedere informazioni o riservarsi un posto in una delle fasce orarie previste inviando un messaggio WhatsApp al 339.7067096 o una mail a chicca.genna@tiscali.it.