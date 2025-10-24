Anche il Cardarelli alle Giornate della Salute

- pubblicità -

Medici e pazienti del Cardarelli in piazza insieme per quest’edizione delle Giornate della Salute, che vedrà protagonisti sabato e domenica al Plebiscito i principali player della sanità napoletana. Oltre alle attività ambulatoriali con gli specialisti dell’ospedale, sono previsti cinque incontri divulgativi e di orientamento che vedranno coinvolte direttamente le associazioni di pazienti in cura presso il Cardarelli. Ci sarà la condivisione di buone pratiche e percorsi di cura, a testimonianza del dialogo costante tra i medici della struttura partenopea e chi ogni giorno è assistito per patologie talvolta rare o che richiedono uno sforzo maggiore nella diagnosi e presa in carico. L’obiettivo è lo scambio di informazioni per accedere ai servizi ed evitare così inutili “viaggi della speranza” fuori regione o, addirittura, all’estero.

In piazza con il Cardarelli alla postazione 18, area ospedali, ci saranno le associazioni che si occupano di patologie trattate presso la struttura partenopea, tra cui Aisap (ipotensione liquorale, ipertensione endocranica, siringomielia e sindrome di Arnold-Chiari), Aism (sclerosi multipla), per il cancro al seno e l’oncoematologia le associazioni TUTTEinsieme, Lilt, United for Life, Raggi di Sole, aBRCAdabra. In piazza con l’ospedale anche la Fondazione Italiana “Leonardo Giambrone” per la Guarigione dalla Talassemia e Drepanocitosi, l’A.I.T.F. Associazione Italiana Trapiantati di Fegato – Delegazione Campania e l’AVO (Associazione volontari ospedalieri).

Alle ore 12 di domenica 26 ottobre l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “La Bellezza non ha malattia”, che ha visto direttamente coinvolte le pazienti di oncologia ed ematologia del Cardarelli, che hanno voluto metterci la faccia per una testimonianza di cura e di speranza non banale, in cui ognuna di loro ha portato sul “set” naturale dell’ospedale le proprie emozioni e la voglia di mettersi in gioco. Un’iniziativa per sensibilizzare sull’importanza della previsione sul cancro al seno.

Per quanto riguarda il programma degli incontri divulgativi. Si parte sabato alle 10 con il talk “Cuore e gambe: consigli ai giovani per fare sport in sicurezza”, a cura delle Unità di Cardiologia con UTIC, Cardiologia e Traumatologia dello Sport (Ortopedia 2) del Cardarelli. Previste associazioni sportive di giovani atleti, in particolare del mondo del calcio.

A seguire alle 12 “Patologie neurodegenerative: il valore della riabilitazione”, a cura dell’Unità di Riabilitazione specialistica e del Centro di Neuroimmunologia e Sclerosi Multipla (Neurologia) e con la partecipazione di Aism Associazione Italiana Sclerosi Multipla – Sezione di Napoli.

Alle 15 il talk “L’ospedale un posto di tutti: servizi dedicati ai pazienti con bisogni speciali”, a cura dell’Unità di Terapie odontoiatriche nei pazienti con disabilità, con l’intervento di pazienti in cura presso l’ospedale.

Domenica 26 ottobre alle 10,30 sarà la volta del focus su ipotensione liquorale, ipertensione endocranica, siringomielia e sindrome di Arnold-Chiari, con la presentazione di Aisap, l’unica associazione italiana che si occupa di queste quattro patologie e che parlerà della possibile collaborazione con la Neurochirurgia e la Neuroradiologia del Cardarelli.