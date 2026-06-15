Artrosi, due giorni di tavola rotonda al Cardarelli

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L’artrosi rappresenta oggi la patologia osteoarticolare più diffusa a livello globale e la seconda malattia cronica per prevalenza in Italia dopo l’ipertensione.

In forte aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione attiva nelle persone al di sopra dei 65 anni, ha tuttavia un’incidenza importante sia nel sesso femminile dopo i 50 anni (anche a causa dei cambiamenti metabolici post-menopausali) che soprattutto tra gli uomini sotto i 45 anni, spesso in relazione a traumi sportivi o attività lavorative usuranti.

Sarà il tema di punta della quarta edizione del Cardarelli Rehabilitation, l’evento organizzato dalla Unità operativa complessa di Riabilitazione Specialistica, diretta da Massimo Costa, al Salone Moriello del padiglione monumentale nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con la partecipazione dell’Università Federico II e dell’Università “Luigi Vanvitelli”, specialisti provenienti sia dal territorio che dalle Aziende ospedaliere, il patrocinio della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).

La due giorni avrà come responsabili scientifici del corso sono gli specialisti Giovanni Guarcello e Cesare Di Palma.