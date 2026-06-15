Artrosi, due giorni di tavola rotonda al Cardarelli

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L’artrosi rappresenta oggi la patologia osteoarticolare più diffusa a livello globale e la seconda malattia cronica per prevalenza in Italia dopo l’ipertensione.
In forte aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione attiva nelle persone al di sopra dei 65 anni, ha tuttavia un’incidenza importante sia nel sesso femminile dopo i 50 anni (anche a causa dei cambiamenti metabolici post-menopausali) che soprattutto tra gli uomini sotto i 45 anni, spesso in relazione a traumi sportivi o attività lavorative usuranti.
Sarà il tema di punta della quarta edizione del Cardarelli Rehabilitation, l’evento organizzato dalla Unità operativa complessa di Riabilitazione Specialistica, diretta da Massimo Costa, al Salone Moriello del padiglione monumentale nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, con la partecipazione dell’Università Federico II e dell’Università “Luigi Vanvitelli”, specialisti provenienti sia dal territorio che dalle Aziende ospedaliere, il patrocinio della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa).
La due giorni avrà come responsabili scientifici del corso sono gli specialisti Giovanni Guarcello e Cesare Di Palma.
La prima sessione sarà sulla gestione del paziente con artrosi, relativamente al ruolo del fisiatra ambulatoriale, con un approfondimento sulle indicazioni al trattamento chirurgico, le terapie conservative, il linfedema, le tecniche infiltrative.
Le implicazioni nello sport
Dalle 16 e alle 17, sempre di mercoledì 17 giugno, la tavola rotonda condotta dal giornalista Carlo Alvino dal titolo “Come la patologia artrosica può influenzare una vita da sportivo”, con un panel di esperti del mondo accademico e scientifico insieme a personalità dello sport. Prevista la presenza, tra gli altri, dell’ex calciatore e allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, dell’ex capitano del Napoli Francesco Montervino, dell’avvocato esperto di calcio Eduardo Chiacchio.
La giornata di giovedì 18
Giovedì 18 giugno la seconda sessione del corso a partire dalle ore 9 con l’intervento di Giovanni Iolascon, presidente Simfer, e di Carlo Ruosi, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione della Federico II.
Seconda giornata interamente dedicata alla gestione del paziente con gonartrosi e con osteoartrosi di spalla, che vedrà anche la lettura magistrale su Sarcopenia ed Edema Osseo correlato all’osteoartrosi da parte di Antimo Moretti, associato di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università Vanvitelli.
La due giorni concluderà con una sessione pratica sulle tecniche infiltrative su manichino didattico e ortesi in stampa 3D.
La Uoc di Riabilitazione Specialistica del Cardarelli svolge più di 5.000 consulenze all’anno medico-specialistiche con elaborazione del Progetto riabilitativo individuale per i pazienti degenti presso tutte le Unità operative dell’Azienda.
Gli esperti delle professioni sanitarie che fa capo ad essa espletano circa 31.000 prestazioni riabilitative di alta specialità all’anno, di natura neuro-riabilitativa, di alta complessità orto-traumatologica e protesica, e per gravi patologie respiratorie. E’ inoltre in corso di attivazione presso il Cardarelli un’innovativa Palestra Riabilitativa con tecnologia robotica.
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