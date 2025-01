Asl Na 1 Centro, revocato blocco ricoveri

- pubblicità -

La Asl Napoli 1 Centro ha deciso di revocare, a partire da sabato 25 gennaio, il blocco dei ricoveri programmati non urgenti che era stato imposto a inizio mese per gestire l’iperafflusso di pazienti nei pronto soccorso durante il periodo influenzale.

Il direttore generale Ciro Verdoliva e il direttore sanitario Maria Corvino hanno comunicato ufficialmente la decisione a tutti gli ospedali dipendenti, basandosi sugli ultimi dati relativi agli accessi nei pronto soccorso e alla disponibilità di posti letto.

“È mai possibile che in Campania bisogna sempre chiedere, vigilare e contestare scelte ingiustificate perché sia garantito il diritto alla salute? Si è resa necessaria la mia nota inviata ai vertici dell’Asl Na1 per far revocare lo stop ai ricoveri programmati, e mettere fine a una iniziativa che, come poi si è rivelato, poteva e doveva essere evitata, perché intrapresa senza che vi fosse reale necessità e frutto soltanto di incapacità gestionale e organizzativa. Non potevano pensarci da soli prima di arrecare tanti danni e disagi all’utenza?”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.