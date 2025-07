Assistenza, diffida alla Regione

- pubblicità -

Le principali Associazioni di categoria del comparto sanitario e sociosanitario accreditato della Campania hanno inviato oggi alla Regione un’altra diffida con carattere ultimativo per sollecitare l’adozione, entro e non oltre il 6 agosto 2025, dei provvedimenti deliberativi necessari a dare attuazione agli accordi tariffari sottoscritti nei verbali del 20 febbraio e 19 maggio 2025.

Gli accordi riguardano gli adeguamenti tariffari nei setting assistenziali delle macroaree Riabilitativa e Sociosanitaria, compresa la Salute Mentale, con decorrenza dal 1° aprile 2025. Le Associazioni (Acop, Aias, Aiop, Aisic – Associazione lmprese Sanitarie in Campania, Anaste, Anffas Campania Anisap, Anpric, Aris Campania, Aspat, Confapi, Confesercenti Salute, Confindustria Napoli, Fed.I. Salute, Nova Campania) lamentano che, a distanza di mesi, la Regione non ha ancora adottato gli atti formali previsti, rideterminazione dei volumi prestazionali -aggiornando gli atti deliberativi 544/2025 e 545/2025 -sia in funzione degli adeguamenti tariffari sia in funzione degli ulteriori accreditamenti.

Nonostante i formali impegni già assunti dalla Regione Campania e il riscontro di una nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute ricevuta dalle associazioni via PEC (in data 23/07/2025 alle ore 16:55:45) – a poche ore dalla volontà delle associazioni di autoconvocarsi, in risposta alla mobilitazione annunciata per la data odierna, che pure ha confermato l’imminente adozione degli atti, senza operare alcuna contrazione delle prestazioni programmate e da erogare – le Associazioni giudicano insoddisfacente la risposta istituzionale e denunciano un inaccettabile ritardo nell’attuazione degli accordi, con possibili ripercussioni sull’intero sistema assistenziale.

“Apprezziamo l’intenzione manifestata dalla Direzione Generale che nella nota PEC manifesta una convocazione con la massima tempestività per illustrare i provvedimenti programmatori assunti dalla Amministrazione dei relativi meccanismi applicativi, ma dopo mesi di attesa non è più accettabile l’assenza di atti concreti. Gli accordi– dichiarano le Associazioni – vanno recepiti senza ulteriori rinvii”.

Per questi motivi, le Associazioni firmatarie con un’ulteriore sollecitoria diffida interassociativa, inviata all’Assessore regionale Ettore Cinque, al Direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del S.S.R. Antonio Postiglione e per conoscenza al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, annunciano un’ autoconvocazione ufficiale ed irrevocabile per giovedì 7 agosto alle ore 11:00 presso la sede della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR (Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, 10° piano), per un confronto diretto ed immediato con i vertici regionali al fine di ottenere risposte definitive sull’attuazione degli impegni assunti dalla Regione Campania.

Le Associazioni firmatarie: ACOP, ARIS Campania, AIAS, ASPAT, AIOP, CONFAPI, AISIC (Associazione Imprese Sanitarie in Campania), CONFESERCENTI Salute, ANASTE, CONFINDUSTRIA Napoli, ANFFAS Campania, FED.I. Salute, ANISAP, NOVA Campania, ANPRIC.