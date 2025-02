Autismo e neurodivergenze, incontro a Bagnoli domenica 16

- pubblicità -

Una giornata di approfondimento e confronto dedicata all’autismo e alle neurodivergenze in programma domenica 16 febbraio presso l’Auditorium “Porta del Parco”, in Via Diocleziano 341 a Napoli, dalle ore 9 alle ore 18.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è organizzato da Gruppo Asperger Campania, Spazio Asperger Onlus, in collaborazione con il Commissario Straordinario per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio e vedrà la partecipazione di esperti, famiglie e rappresentanti istituzionali per discutere miti, realtà e buone pratiche in tema di neurodiversità.

La conferenza si propone di favorire la consapevolezza e l’accoglienza delle differenze, attraverso un fitto programma di interventi condotti da neuropsichiatri, psicologi, pedagogisti ed esperti del settore. Ad aprire i lavori sarà il Sub Commissario dell’area Bagnoli-Coroglio, notaio Dino Falconio, seguito da interventi di relatori di rilievo come Laura Imbimbo, genitore e socio fondatore di Gruppo Asperger Onlus (Autismo tra mito e realtà. Proposte per un approccio etico), Valentina De Clemente, dottore di ricerca in Neuroscienze, Neuropsichiatra Infantile presso Aorn Santobono Pausillipon di Napoli (ASD: tra diagnosi e comorbidità), Angela Siletti Restucci, genitore e presidente Gruppo Asperger Campania (Un viaggio attraverso lo spettro dell’autismo, dall’alto potenziale cognitivo alle vulnerabilità psicopatologiche), Davide Moscone, psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, presidente Spazio Asperger onlus, Direttore Clinico del centro CuoreMenteLab (L’importanza di una presa in carico a 360°. L’approccio biopsicosociale alle neurodivergenze), Giulia Toscano, psicologa, specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale dell’età evolutiva e dell’adulto, Master di II livello in disturbi del neurosviluppo, percorso Autismo Transizione all’età adulta ASL Caserta (La famiglia in autismo, una presa in carico globale), Paola di Franco, psicologa, specialista in Psicoterapia cognitivo-comportamentale, membro del gruppo di progetto Inclusione e Neurodiversità di OPRC, Percorso Autismo Transizione all’età adulta ASL Caserta (L’intervento mediato dai pari: dal social al job coaching – Buone prassi per la convivenza delle differenze nei contesti naturali, nella scuola, nel sociale e al lavoro), Marco Cadavero, pedagogista, dottorando presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, coordinatore educativo presso CuoreMenteLab e presidente e fondatore dell’associazione FuturAbilMente APS (Esplorare la qualità della vita: un programma in 10 fasi per progettare il proprio benessere e quello dei propri cari), Tiziana Valeriani, vicepresidente del Gruppo Asperger Campania, referente della Sezione Salerno e genitore (Legge delega e progetto di vita, criticità del territorio).

Tra i temi affrontati si discuterà dell’autismo tra mito e realtà, della presa in carico a 360° delle neurodivergenze, del ruolo della famiglia e della scuola, oltre a esplorare approcci innovativi come il teatro per le abilità sociali e il paradigma della neurodiversità in psicoterapia.

Il dibattito sarà arricchito dalla partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Campania, Roberta Gaeta, Consigliera Regionale, e Libera D’Angelo, Consulente della Quinta Commissione Sanità della Regione Campania, che interverranno durante la presentazione dei servizi territoriali, sessione moderata da Giuseppina Liguori.

Nel pomeriggio, ulteriori sessioni affronteranno argomenti cruciali come l’ADHD, l’autismo al femminile e le prospettive della ricerca scientifica applicata al contesto territoriale. Interverranno Mariano Marinelli, referente della sezione Caserta del Gruppo Asperger, impiegato INAIL e genitore (La diversità invisibile), Roberto Ghiaccio, professore presso l’Università G. Fortunato (BN), neuropsicologo specializzato in ADHD e responsabile scientifico di ADHD Campania(AuADHD: questioni di corteccia), Claudio Zarlocchi, attore e maestro di teatro presso CuoreMenteLab (Social Skills Lab: Il teatro per le abilità sociali), Denise Scialoia, psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, analista del comportamento BCBA e membro del gruppo di progetto su Autismo e sull’Analisi del Comportamento Applicata di OPRC (Autismo al femminile: l’invisibile dello Spettro), Maria Marino, psicologa, psicoterapeuta specialista in psicoterapia cognitiva, PhD e docente presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva – SPC di Napoli (If you want to correct me you can’t know me: il paradigma della neurodiversità e la prospettiva fenomenologica in psicoterapia), David Vagni, dottore in fisica e psicologia, ricercatore nel settore delle neuroscienze cognitive presso l’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). È inoltre Vicepresidente di Spazio Asperger e Direttore Scientifico di CuoreMenteLab (Ricerca partecipata e traslazionale: mettere l’innovazione al servizio del territorio). La giornata si concluderà con una tavola rotonda moderata dal dottor David Vagni, ricercatore in neuroscienze cognitive e direttore scientifico di CuoreMenteLab.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo e crescita, rivolto a chiunque desideri approfondire il tema delle neurodivergenze, condividere esperienze e conoscere strategie innovative per una società più inclusiva.

Per informazioni e iscrizioni:

www.spazioasperger.it/napoli2025/