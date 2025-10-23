Azienda Ospedaliera dei Colli alle Giornate della Salute

- pubblicità -

L’Azienda Ospedaliera dei Colli prende parte alle Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere, evento promosso dal Comune di Napoli. Sabato 25 e domenica 26 ottobre l’Azienda sarà presente con diversi ambiti di specialistica per offrire ai cittadini consulenze e visite gratuite.

Come sempre, l’evento, aperto a tutti e completamente gratuito, offrirà la possibilità di ricevere consulenze mediche ed effettuare oltre quaranta diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche. Tutto questo sarà possibile grazie alla partecipazione di medici, specialisti e operatori sanitari.

Nel dettaglio, sabato 25 mattina sarà possibile accedere a visite di otorinolaringoiatria (stanza 1), terapia antalgica (stanza 2), nefrologia (stanza 3) e cardiologia (stanza 4). Nel pomeriggio, si terranno visite di ortopedia (stanza 1), endocrinologia/diabetologia (stanza 2), pneumologia (stanza 3) e cardiologia (stanza 4). Il programma di visite gratuite proseguirà domenica 26 ottobre: nella mattinata sono previste visite di oculistica (stanza 1), pneumologia (stanza 2), neurologia (stanza 3) e cardiologia (stanza 4); nel pomeriggio, visite di gastroenterologia (stanza 1), pneumologia (stanze 2 e 3) e reumatologia (stanza 4). Per accedere alle visite gratuite sarà possibile prenotarsi direttamente presso la postazione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per le ore successive.

«Anche quest’anno confermiamo in modo importante la nostra partecipazione alle Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere» dice il direttore generale Anna Iervolino. «La nostra Azienda, con le sue diverse competenze specialistiche, vuole offrire non solo prestazioni sanitarie, ma anche ascolto e orientamento. È un modo per rafforzare il legame di fiducia con la comunità e ribadire che la salute è un bene condiviso, che si costruisce insieme ogni giorno. Essere presenti aiuta anche a rafforzare il rapporto medico paziente, con l’obiettivo di contribuire ad una cultura della salute che possa vedere assieme cittadini e professionisti della salute e aiutare così a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni».