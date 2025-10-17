Beauty Friday questa sera ad Aversa

- pubblicità -

Venerdì 17 ottobre, dalle ore 22:00, il mondo della bellezza si accende con il Beauty Friday, un evento esclusivo e multisensoriale, pensato dal beauty maker Antonio Angelino, per celebrare la bellezza come forma di espressione e condivisione, per chi ama prendersi cura di sé divertendosi.

Nell’atmosfera elegante e accogliente della Terrazza Sentimento di Aversa (CE), in Via Vito di Jasi 103, gli ospiti potranno vivere una serata unica, che fonde il glamour della cosmetica con la convivialità di un appuntamento all’insegna della musica, dell’ispirazione e della consulenza professionale.

Accanto ad Angelino, saranno presenti figure di spicco del mondo beauty: Jenny Perla, truccatrice ufficiale di Ornella Muti, Celio Meloni, influencer make-up e Patrizia Fiondella, make-up artist pro, che condivideranno consigli, segreti e tendenze per l’autunno/inverno 2025/26 e offriranno una consulenza gratuita personalizzata, con i nuovissimi prodotti del brand Beautyves.

La serata sarà accompagnata dal live show della band Aigais, creando un contesto dinamico e coinvolgente, dove bellezza e ritmo si fonderanno in un’esperienza sensoriale completa.

Con ogni drink ordinato, gli ospiti riceveranno un prodotto Beautyprice in omaggio, mentre lo staff coinvolgerà il pubblico in un quiz divertente sul mondo del make-up, con premi e sorprese.

Colori, luci, palette e pennelli trasformeranno ogni angolo della location in uno spazio da vivere e condividere. Ogni dettaglio sarà pensato per offrire selfie corner, momenti fotografici memorabili e contenuti da postare.

Protagonista della serata il nuovo brand di make-up e skincare made in Italy Beautyves, l’innovativo progetto, ideato da Antonio Angelino, che celebra il self-loving e l’unicità di ogni individuo. La filosofia del marchio si basa, infatti, sull’unione di due lingue e due parole: “beauty” dall’inglese e “ves” dallo spagnolo e vuol dire “vedere la bellezza”, quella che risiede già dentro di noi, che è fondamentale imparare ad apprezzare e valorizzare ogni giorno, nei piccoli gesti quotidiani. Con il progetto Beautyves prende forza anche il concetto di lusso accessibile a tutti, con prodotti made in Italy, di alta qualità, paragonabili ai marchi luxury per ingredienti, formulazione e purezza delle materie prime, ma a prezzi sostenibili. Una gamma che comprende più di 20 diversi prodotti per la beauty routine, pensati per tutti i tipi di pelle, per chiunque desideri sentirsi bene, ogni giorno, con sé stesso e con gli altri.

Beauty Friday è perciò più di un evento: è un invito a vivere la bellezza come forma di espressione personale, in un’esperienza autentica e condivisa.

Per informazioni: https://www.instagram.com/beautyprice.it/