Beautyves, la nuova frontiera per make-up e skincare

In un mondo in cui la bellezza è spesso ed erroneamente interpretata attraverso canoni predefiniti e standard irraggiungibili, è nato il nuovo brand made in Italy di make-up e skincare BEAUTYVES.

Presentato con un evento esclusivo domenica 15 giugno 2025, presso lo store Beauty Price di Aversa (CE), il nuovo marchio è stato ideato e progettato da Antonio Angelino, giovane imprenditore napoletano del beauty business, make-up artist e beauty designer.

“La filosofia di BEAUTYVES si basa sull’unione di due lingue e due parole: “beauty” dall’inglese e “ves” dallo spagnolo e vuol dire “vedere la bellezza”, afferma Antonio Angelino. “Crediamo fermamente nel self-loving, sappiamo che la bellezza risiede già dentro di noi ed è fondamentale imparare ad apprezzarla e valorizzarla ogni giorno, nei piccoli gesti quotidiani. Il nostro obiettivo è incoraggiare tutti a riconoscere e abbracciare la propria unicità e ciò che di speciale abbiamo dentro di noi”.

La bellezza, intesa come idealizzazione dell’aspetto fisico, ha assunto una rilevanza senza precedenti nell’era dei social network. Siamo continuamente esposti a contenuti filtrati e ritoccati e tutto ciò può generare insoddisfazione, portando a confronti tra la propria realtà e quella apparentemente perfetta degli altri. È perciò importante sostenere il body positivity, promuovendo una bellezza che va oltre l’estetica convenzionale. Con BEAUTYVES, ogni attimo trascorso davanti allo specchio diventa un’autentica “riscoperta” della propria essenza.

“Attraverso il mio nuovo progetto, un sogno che diventa realtà, ho voluto rendere omaggio alla bellezza in tutte le sue forme, con tutta la nostra esperienza e professionalità nel settore”, continua l’ideatore di BEAUTYVES. “Make-up e skincare non rappresentano più solo uno strumento estetico, ma diventano un modo per prendersi cura di sé, per sperimentare e valorizzarsi. La bellezza parte dalla nostra mente. Dobbiamo imparare a dedicare tempo a noi stessi, al nostro corpo, proteggere il nostro equilibrio e il nostro benessere personale e in questo modo nutriremo anche la nostra anima. L’armonia interiore e la bellezza sono due concetti che si intrecciano in modo profondo”.

In occasione dell’evento di lancio, i tantissimi partecipanti sono stati immersi in un’atmosfera glam e hanno preso parte ad un evento esclusivo, durante il quale non sono mancate le sorprese.

Presenti personaggi famosi e influencer, tra cui la rinomata Make-up Artist Pro Genny Perla, truccatrice ufficiale di Ornella Muti, che ha svelato i segreti dei professionisti per uno style impeccabile e la bellissima Siria Pingo, modella d’eccezione, star di Temptation Island.

Altre Make-up Artist professioniste, presenti presso le postazioni all’interno del negozio, hanno offerto consigli personalizzati e hanno permesso di testare i nuovi prodotti BEAUTYVES.

Una gamma che comprende più di 20 diversi prodotti per la beauty routine, tutti made in Italy, tra make-up e skincare, pensati per tutti i tipi di pelle, dai 20 ai 45 anni, per chiunque desideri sentirsi bene, ogni giorno, con sé stesso e con gli altri. Dai lip-plumper alle tinte labbra dalla tenuta estrema, dal correttore alle matite, al primer illuminante, formule che uniscono colore intenso e comfort assoluto, fino alle creme, allo scrub, al siero e al contorno occhi, tutti dalla texture vellutata e di altissima qualità. Il packaging minimal ed elegante, in fine, riflette l’essenza del marchio, non solo cosmetici, ma il nuovo linguaggio della bellezza.