Bella a modo mio, le donne di Pozzuoli ci sono

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Nemmeno le scosse fermano le donne di Pozzuoli. A dimostrarlo è stata la grande partecipazione a “Bella a modo mio”, l’evento ideato da Nunzia Schiano, gestore dei servizi del Centro Commerciale San Domenico, nell’ambito del progetto “Al Centro, Donne”.

Una serata nata per parlare alle donne e con le donne, affrontando la bellezza in tutte le sue sfumature: benessere, cura di sé, consapevolezza, immagine e rapporto con il mondo che cambia.

Quattro professsioniste del benessere

Quattro professioniste, quattro punti di vista differenti. Brigida Maddaluno dello Studio Fisioterapico Rehab ha parlato di benessere e dell’importanza di prendersi cura del proprio corpo; Ornella Vendemini dell’Erboristeria Officina delle Erbe ha portato l’attenzione sulla bellezza e sul benessere attraverso il mondo naturale;

Tiziana Portanova di TiPi Social Agency ha affrontato il rapporto tra bellezza, social network e intelligenza artificiale, soffermandosi sui nuovi modelli estetici ai quali siamo quotidianamente esposte; Marcella Innocente di Beauty & Serenity ha raccontato la bellezza attraverso la cura del corpo e i trattamenti dedicati al benessere, tra cui ginnastica passiva e radiofrequenza.

A guidare la serata è stata Monica Schiano di DS Studio, perfetta presentatrice dell’evento, capace di accompagnare gli interventi e coinvolgere il pubblico con professionalità e spontaneità. Prezioso anche l’intervento di Valentina Scotto di Tella di Pelvic Center, che ha contribuito ad arricchire il momento di confronto.

E, come ogni incontro che si rispetti, non è mancato un momento dedicato alla convivialità. Sake Sushi, sponsor dell’evento, ha offerto agli ospiti finger di sushi e un brindisi, rendendo ancora più piacevole una serata costruita sulla condivisione.

Il messaggio, però, resta quello racchiuso nel titolo: “Bella a modo mio”. Non esiste un unico modello di bellezza, ma tanti modi di sentirsi bene, valorizzarsi e scegliere di essere se stesse.

In giorni in cui Pozzuoli continua a fare i conti con le preoccupazioni legate alle scosse, tante donne hanno scelto comunque di esserci, incontrarsi e fare comunità.

La terra può tremare. Le donne puteolane continuano a esserci.