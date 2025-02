Bourelly si espande a Roma e si prepara a gestire il 118 a Napoli

- pubblicità -

La Bourelly Health Service, azienda leader specializzata in servizi di soccorso sanitario e assistenza nel Centro-Sud Italia, rafforza la propria presenza sul territorio nazionale.

A capo di un raggruppamento temporaneo di impresa, il Gruppo con quartier generale a Napoli è partito da oggi, 1 febbraio, con la gestione del servizio di trasporto secondario dell’ASL ROMA 5, dove saranno impiegati complessivamente 11 mezzi e circa 90 persone tra personale medico e paramedico.

Questo traguardo rappresenta un importante passo avanti nel percorso di crescita e consolidamento dell’azienda, che amplia la propria offerta di servizi essenziali per la comunità. L’espansione su Roma, infatti, testimonia la capacità dell’azienda Bourelly di affrontare nuove sfide. Le postazioni di Roma est includono quelle di Tivoli, Colleferro e Subiaco.

Il Ceo Guido Bourelly ha commentato: “L’avvio di questi nuovi servizi non è solo un segnale del nostro impegno continuo verso l’eccellenza, ma anche un esempio concreto della nostra crescita aziendale in territori quali Campania, Lazio e Sicilia. Lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni innovative e tempestive, contribuendo al miglioramento del sistema sanitario e al benessere dei cittadini.”

Ma non è tutto. Il raggruppamento di imprese guidato dalla Bourelly Health Service subentrerà anche all’attuale gestore Hearth Life dell’ASL NAPOLI 1 per il servizio 118, a seguito di una recente sentenza del Tar Campania. L’appalto che dovrà gestire la Bourelly impiegherà circa 22 mezzi e circa 180 collaboratori tra autisti, soccorritori e infermieri. Attualmente si è in attesa della comunicazione della data di partenza del servizio. Tra le postazioni previste per l’ASL NAPOLI 1, anche quelle di Piazza Municipio, l’area della stazione centrale, il quartiere di Posillipo e l’isola di Capri.

“L’azienda – conclude Guido Bourelly – continua a distinguersi per l’attenzione alla qualità, l’innovazione e la collaborazione con le istituzioni, affermandosi come leader nel settore della mobilità e del soccorso sanitario”.