Caldo, aumentano gli accessi al Cardarelli, le raccomandazioni dei medici

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Con l’aumento delle temperature crescono anche a Napoli i disagi legati alla salute, soprattutto per anziani e pazienti fragili.

I medici dell’ospedale Cardarelli, il più grande del Sud, rilanciano l’appello alla prudenza: attenzione alla disidratazione e agli squilibri elettrolitici, condizioni che possono provocare danni all’organismo e riacutizzare disturbi neurologici.

I consigli dei sanitari

I clinici invitano la popolazione a: bere molto durante la giornata, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, rispettare le terapie e gli orari di assunzione dei farmaci

Indicazioni semplici ma fondamentali per prevenire malori e complicazioni.

Accessi al Pronto soccorso in crescita

Negli ultimi dieci giorni si registra un aumento del 10% degli accessi al Pronto soccorso del Cardarelli. Ieri si sono presentati 220 pazienti, contro una media giornaliera di 191 nel 2025. Il picco è stato raggiunto lunedì 22 giugno, con 256 accessi.

Tra i pazienti arrivati ieri: 50% rientrava nei codici a media e alta intensità di cura (azzurri, arancioni e rossi), 10% è stato ricoverato, 41% è stato dimesso dopo la visita, il restante 16% è stato rinviato a controlli ambulatoriali, ha rifiutato il ricovero o è ancora in osservazione

Un’estate che si preannuncia complessa

Il Cardarelli monitora l’andamento dei flussi e invita i cittadini a prestare particolare attenzione nelle giornate più calde, quando il rischio di malori aumenta sensibilmente.