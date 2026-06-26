Caldo record, aumentano gli accessi in pronto soccorso pediatrico

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L’ondata di calore che sta interessando l’Italia sta avendo ripercussioni significative anche sulla salute dei bambini.

In questi giorni i Pronto Soccorso pediatrici stanno registrando un incremento degli accessi stimabile tra il 5 e il 10%, direttamente o indirettamente correlato alle elevate temperature. Le problematiche più frequentemente osservate sono disidratazione, malori legati all’esposizione al sole, lipotimie (svenimenti), febbre, vomito, peggioramento di patologie respiratorie e gastrointestinali e, nei casi più gravi, veri e propri colpi di calore.

I bambini, soprattutto i lattanti e i più piccoli, rappresentano una popolazione particolarmente vulnerabile, poiché hanno una minore capacità di regolare la temperatura corporea e vanno incontro più rapidamente alla perdita di liquidi.

Simeup: attenzione delle famiglie

La Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (Simeup) richiama pertanto l’attenzione delle famiglie sull’importanza della prevenzione e lancia un vademecum con cinque semplici regole per affrontare in sicurezza queste giornate di caldo estremo.

«In questi giorni osserviamo un aumento degli accessi ai pronto soccorso pediatrici, in larga parte correlato agli effetti delle elevate temperature – afferma il presidente della Simeup, Vincenzo Tipo – I bambini, soprattutto i più piccoli, sono particolarmente vulnerabili al caldo estremo e possono andare incontro rapidamente a disidratazione e colpo di calore. La buona notizia è che la maggior parte di queste situazioni si può prevenire con semplici comportamenti quotidiani. Per questo rivolgiamo un appello alle famiglie: non sottovalutiamo il caldo, prestiamo attenzione ai segnali di allarme e adottiamo tutte le misure necessarie per proteggere i nostri bambini durante queste giornate eccezionali.»

Ecco le cinque regole d’oro per proteggere i bambini dal caldo

1. Idratare frequentemente i bambini

Offrire acqua più volte al giorno, anche in assenza di sete. Nei lattanti è opportuno aumentare la frequenza delle poppate.

2. Evitare l’esposizione nelle ore più calde

Limitare le attività all’aperto tra le 11 e le 18 ed evitare attività sportive intense.

3. Utilizzare un abbigliamento adeguato

Preferire indumenti leggeri e di colore chiaro, utilizzando cappellino e protezione solare durante le uscite.

4. Mantenere freschi gli ambienti domestici

Arieggiare le stanze nelle ore più fresche e utilizzare ventilatori o climatizzatori evitando evitando sbalzi di temperatura eccessivi.

5. Non lasciare mai un bambino da solo in automobile

Anche per pochi minuti, l’abitacolo di un’auto può raggiungere temperature estremamente pericolose, con conseguenze potenzialmente fatali.

I segnali di allarme da non sottovalutare

I genitori devono prestare particolare attenzione ai primi segni di disidratazione:

sete intensa o rifiuto di bere;

bocca e labbra secche;

riduzione della quantità di urine o pannolino asciutto per molte ore;

urine molto concentrate;

pianto senza lacrime;

debolezza, irritabilità o sonnolenza insolita;

mal di testa, vertigini o capogiri.

In questi casi è consigliabile portare il bambino in un ambiente fresco, farlo riposare e somministrare piccoli e frequenti sorsi d’acqua o soluzioni reidratanti orali.

Ancora maggiore attenzione deve essere posta ai segni che possono indicare un colpo di calore, una vera emergenza medica:

temperatura corporea elevata, spesso superiore a 39-40°C;

pelle molto calda e arrossata;

vomito persistente;

respiro accelerato;

alterazione del comportamento, confusione o difficoltà a rispondere;

marcata sonnolenza;

perdita di coscienza o convulsioni.

In presenza di questi sintomi è necessario portare immediatamente il bambino in un luogo fresco, rimuovere gli indumenti in eccesso, iniziare il raffreddamento con panni bagnati e contattare tempestivamente il 118 o recarsi al Pronto Soccorso.

Particolare attenzione deve essere riservata ai bambini più fragili, come i lattanti, i bambini con patologie croniche, neurologiche o cardiopolmonari, i bambini con disabilità e quelli in terapia con farmaci che possono interferire con la regolazione della temperatura corporea.