Campania ed epilessia: eccellenze cliniche senza rete

- pubblicità -

L’epilessia rappresenta una delle patologie neurologiche croniche più diffuse, con un impatto in Campania che coinvolge circa 55.000 persone, tra bambini, adolescenti e adulti. Nonostante la presenza di centri di eccellenza clinica e scientifica, la Regione sconta ancora l’assenza di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato, fondamentale per garantire una presa in carico uniforme e multidisciplinare.

Il convegno “Non farti cogliere di sorpresa”, organizzato da Sineos Healthcare Solutions con il contributo non condizionante di Menarini Group e con il patrocinio della Regione Campania, dell’Associazione Famiglie LGS Italia, dell’Associazione Sclerosi Tuberosa APS, di Vivi l’Epilessia in Campania ODV e di E.C.O. – Epilessie Campania ODV, ha messo in evidenza punti di forza e criticità del sistema regionale, in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e con il Piano Nazionale delle Cronicità.

Il punto di vista delle istituzioni e della comunità scientifica Barbara Cicero, General Manager Istituto Lusofarmaco Gruppo Menarini, ha commentato:

“L’impegno del Gruppo Menarini nel sostenere questa campagna di sensibilizzazione per le persone con epilessia riflette la nostra attenzione verso la salute e il benessere della comunità. La collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni di pazienti e settore privato è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia, garantendo loro dignità, assistenza e integrazione. Supportare chi convive con l’epilessia significa prima di tutto informare, educare e superare le barriere culturali. La conoscenza è il primo strumento di cura”.

“L’epilessia e, più in generale, le crisi in età pediatrica rappresentano uno dei principali motivi di consultazione in neurologia dell’età evolutiva – ha spiegato il prof. Gaetano Terrone, Docente di Neuropsichiatria Infantile all’AOU Federico II di Napoli e Coordinatore regionale LICE Campania, responsabile scientifico dell’evento –. L’incidenza cumulativa nei primi dieci anni di vita è dello 0,66%, con un picco nel primo anno. Le epilessie ad esordio precoce spesso hanno cause genetico-metaboliche o conseguenze di danni cerebrali perinatali, rendendo complessa la gestione clinica e farmacologica, soprattutto in presenza di disturbi del neurosviluppo o altre problematiche organiche. Per questo, nella nostra unità lavoriamo in equipe con neonatologi, pediatri metabolisti e genetisti clinici e di laboratorio”.

La prof.ssa Leonilda Bilo, Responsabile UOSD del Centro per l’Epilessia dell’AOU Federico II di Napoli, ha aggiunto:

“La Regione Campania si è dotata già nel 2006 di una legge per la tutela delle persone con epilessia, con l’obiettivo di migliorarne l’assistenza e ridurne l’impatto sociale. Oggi, di fronte a nuove sfide, è necessario un impegno condiviso affinché l’epilessia sia riconosciuta e affrontata come una vera priorità di salute pubblica”.

La voce dei pazienti: la testimonianza di Cira

Cira, residente in Campania e laureanda in Storia dell’arte convive con l’epilessia da sette anni.

“Ho voluto partecipare a questo incontro per acquisire maggiore consapevolezza sulla mia patologia – racconta – perché, avendo ricevuto la diagnosi relativamente di recente, conosco ancora poco tutte le sfumature dell’epilessia. È fondamentale che i pazienti possano comprenderla appieno, quasi ‘farci amicizia’, per affrontarla con consapevolezza”.

Cira descrive il percorso che l’ha portata alla diagnosi:

“La mia condizione ha origine da un’encefalopatia conseguente a un parto prematuro, che avrebbe potuto portarmi a sviluppare un’epilessia latente. La diagnosi è arrivata nel 2018, a seguito di un incidente che ha messo a rischio la mia vita, lasciandomi quello che definisco un ‘regalo’: la possibilità di imparare a convivere con questa patologia”.

Il percorso diagnostico non è stato semplice:

“L’epilessia può essere subdola e le anomalie non emergono immediatamente. Scoprire di avere questa patologia è stato quindi un processo complesso. Quando finalmente mi è stata confermata la diagnosi, ho provato sollievo: finalmente sapevo contro chi stavo combattendo e quali strumenti avevo a disposizione per conviverci”.

Dopo la diagnosi, Cira ha scelto di essere seguita dal Centro Epilessia:

“Grazie ai vari dosaggi di farmaci e al supporto dei professionisti, negli ultimi due anni sono riuscita a trovare un equilibrio stabile. È fondamentale far sapere ai medici e ai professionisti sanitari che non sono soli: ci sono pazienti che vogliono comprendere di più e partecipare attivamente al proprio percorso di cura”.

Cira sottolinea anche l’importanza della visibilità e dell’informazione:

“Non ho mai vissuto la mia condizione come una vergogna. È essenziale affrontarla apertamente, parlarne a scuola, all’università e nella vita quotidiana, perché l’epilessia, come suggerisce il termine stesso, coglie di sorpresa. Essere informati e preparati è il messaggio principale”.

Infine, rassicura sulla possibilità di condurre una vita normale:

“Nonostante la diagnosi, vivo una vita assolutamente normale. Accettarsi e imparare a convivere con la patologia è il primo passo per vivere liberamente e serenamente. Studio, lavoro e gestisco le mie attività quotidiane senza limitazioni, e credo sia importante che altri pazienti possano fare altrettanto”.

I dati in Campania: un’urgenza reale

“Nel 2024 al pronto soccorso del Santobono ci sono stati 1487 accessi per crisi epilettiche. Di questi, 320 bambini sono stati ricoverati in neurologia e 246 in altri reparti pediatrici. Questi dati dimostrano l’importanza dell’epilessia nella nostra regione e pongono una serie di problematiche da affrontare: la presa in carico multidisciplinare dei piccoli e delle loro famiglie, in modo particolare per le forme più complesse come le encefalopatie epilettiche e le epilessie farmacoresistenti, e l’importanza della transizione, il passaggio dal pediatrico all’adulto, momento molto delicato vissuto spesso in modo angosciante dai pazienti e dai loro familiari. Fondamentale quindi la costruzione di una rete che integri pazienti e familiari, pediatri, medici di famiglia, ospedali pediatrici e ospedali per adulti al fine di un percorso condiviso e standardizzato” – ha dichiarato il Dott. Antonio Varone, Direttore UOC Neurologia AORN Santobono Pausilipon.

Le criticità da affrontare

Dal confronto sono emerse alcune priorità per la Regione Campania:

 Assenza di un PDTA regionale: senza un percorso strutturato, i pazienti rischiano disuguaglianze nell’accesso alle cure.

 Transition fragile: il passaggio dal pediatrico all’adulto resta una fase critica.

 Confronto con il legislatore: manca un dialogo stabile sulle tutele di chi convive con l’epilessia.

 Farmaci e patente di guida: le norme attuali, in alcuni casi, penalizzano i pazienti anche quando non vi è rischio clinico. Alcuni farmaci, infatti, sono in grado di neutralizzare tutti i sintomi dell’epilessia ma non sono accolti da normative che penalizzano e umiliano chi convive con epilessia.

Un impegno collettivo

Il convegno ha ribadito l’urgenza di costruire una rete regionale di presa in carico, in linea con il Piano d’Azione Globale OMS 2023-2031, per ridurre stigma e disuguaglianze, tutelare i diritti delle persone con epilessia e promuovere una società più inclusiva, soprattutto se si pensa, come ribadito dalla dott.ssa Marianna Pezzella, Dirigente medico UOC Neurofisiopatologia, Responsabile Centro Epilessia, II livello-Età adulta, AORN A. Cardarelli Napoli e Consigliere regionale LICE Campania che “l’epilessia è una patologia che può manifestarsi a qualsiasi età e presentare cause molto diverse, talvolta sconosciute. Per questo, la gestione deve partire fin dall’inizio con un approccio multidisciplinare, che coinvolga più specialisti e garantisca continuità assistenziale dal pediatrico all’adulto”.

“Solo il lavoro congiunto tra istituzioni, comunità scientifica, associazioni e famiglie può abbattere lo stigma e favorire una vera inclusione sociale” – ha concluso Paola Cito, Consigliere CD e delegata Associazione Sclerosi Tuberosa APS prov. di Napoli.