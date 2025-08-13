Cardarelli, 258 accessi al Pronto Soccorso

- pubblicità -

Nella giornata di ieri il Pronto Soccorso del Cardarelli ha registrato 258 accessi ed effettuato 75 ricoveri.

Si tratta di numeri altissimi che stanno determinando un superlavoro dei sanitari che sono in servizio in queste ore.

Il Direttore Generale del Cardarelli e Vice Presidente della FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed Ospedaliere) Antonio d’Amore ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché si ricorra al Pronto Soccorso solo nei casi di estrema necessità; nella nota si ringrazia il personale degli ospedali per il superlavoro effettuato in queste ore e si segnala la necessità di rivedere l’organizzazione della sanità italiana per dare risposte migliori ai pazienti.