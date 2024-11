Cardarelli, 3 accessi a settimana a Percorso Rosa

- pubblicità -

Sono in media 3 a settimana le vittime di violenza di genere che, nell’ambito del “Percorso Rosa” attivo presso il Pronto soccorso, hanno chiesto aiuto ai sanitari dell’ospedale Cardarelli di Napoli nei primi 10 mesi del 2024. Tra queste, si segnala un episodio di violenza sessuale su un uomo.

Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e di genere, il Cardarelli lancia un messaggio forte e chiaro: “Non si è mai soli!”. Dal 2016 l’ospedale napoletano è al fianco delle vittime di violenza, offrendo un’assistenza che va dal primo soccorso al referto psicologico.

Il Percorso Rosa è uno spazio sicuro e riservato, attivo 24 ore su 24, all’interno del Pronto Soccorso. Qui, chi ha subito violenza trova un team di professionisti che offre assistenza sanitaria, psicologica e legale. Sono 1.477 in 9 anni di attività le vittime di violenza di genere che si sono rivolte al Cardarelli, tra i primi ospedali in Italia ad avviare uno speciale percorso assistenziale per la presa in carico delle vittime di violenza di genere, con un canale dedicato con le Forze dell’Ordine.

L’attività del Percorso Rosa è incentrata sulla specifica competenza del personale sanitario che, anche a seguito di iter formativi, ha sviluppato una particolare sensibilità nel riconoscere i casi di violenza di genere, indirizzare le vittime sui percorsi assistenziali più idonei, raccogliere informazioni ed elementi utili per lo svolgimento delle indagini da parte degli inquirenti.

Particolare rilevanza hanno gli esami effettuati dai ginecologi per refertare l’avvenuta violenza sessuale. In altri casi, solo l’esperienza degli operatori ha permesso di capire che dietro gravi crisi di panico si nascondevano fenomeni di prolungata violenza psicologica. Se si sta vivendo una situazione di violenza è possibile chiamare il +39 3666139828 o venire direttamente al Pronto Soccorso.