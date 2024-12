Cardarelli, auguri di Natale e bilancio di fine anno

- pubblicità -

Crescono gli interventi chirurgici, 27.149 nel 2024 contro i 24.044 del 2023 (+13%) , migliorano le performance organizzative con tempi di pagamento più tempestivi (dati Agenas 2023) e nel solo 2024 380 nuove assunzioni e 125 procedure concorsuali. Si accelera anche sulle infrastrutture, con 14 reparti ristrutturati in 18 mesi, 10 soltanto negli ultimi 12, e circa 27 milioni di investimenti.

Sono i dati delle attività svolte dal Cardarelli nel 2024, illustrati questa mattina dal direttore generale dell’ospedale Antonio d’Amore nel corso del tradizionale scambio di auguri al Salone Moriello, a cui ha preso parte anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca. Primari, dirigenti medici ed infermieri sono stati premiati direttamente dai pazienti che hanno ricevuto cure presso l’Azienda ospedaliera napoletana nell’ultimo anno, casi ad elevata complessità assistenziale affrontati sia in emergenza che in elezione.

Focus sul miglioramento assistenziale: 1049 pazienti trattati in Chirurgia d’Urgenza nei primi 11 mesi del 2024; 530 pazienti trattati presso il Trauma Center nei primi 11 mesi del 2024; 1823 le procedure di pneumologia interventistica nel 2024, di cui l’85% complesse ed il 20% ripetizioni di procedure effettuate altrove. E ancora: 888 accessi in DH della Neuroradiologia (+91.38% nel 2024 su 2023); 47 trapianti di fegato nel 2024.

Tra i pazienti che hanno premiato i reparti Gino, affetto da una amnesia transitoria e curato in Neurologia; la signora Maria, familiare di una delle persone coinvolte nel crollo di Scampia, curata in Neurochirurgia e Rianimazione DEA; Rino, nipote di una signora italoamericana colta da malore a Napoli e curata in Cardiologia; Marika, paziente a cui stata diagnosticata una malattia rara, curata in Medicina interna 2; Sandro, operatore subacqueo dei Carabinieri curato in Terapia iperbarica.

Alcuni riconoscimenti sono stati consegnati da rappresentanti dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria.