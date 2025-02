Cardarelli, Breast Unit conferma certificazione europea

- pubblicità -

Per il terzo anno consecutivo la Breast Unit del Cardarelli ha ricevuto da EUSOMA, Società Europea degli Specialisti del Cancro al Seno, la certificazione europea di “Breast Centre”. Il bollino di eccellenza su tempistiche, percorsi e procedure dell’ospedale napoletano, unica struttura pubblica del Sud ad aver ricevuto il riconoscimento, è arrivato dopo l’audit dei giorni scorsi svolto da esperti provenienti da tutto il mondo.

Si tratta della conferma di expertise e di un’affidabilità unanimemente riconosciuta dalla comunità ospedaliera e scientifica. Tre le principali caratteristiche delle unità complesse dirette da Ferdinando Riccardi (Oncologia), Salvatore Minelli (Diagnostica Senologica), Martino Trunfio (Chirurgia senologica) ci sono i Gom (gruppi di lavoro multidisciplinari) alla presenza delle pazienti, assicurando così una presa in carico globale e una trasparenza nelle cure, che vanno dalla diagnostica alla parte più strettamente terapeutica, dal supporto psicologico al counseling infermieristico.

Al Cardarelli anche l’unico servizio di radiologia totalmente dedicato alla senologia di tutta la regione Campania, in grado di erogare 13mila prestazioni all’anno tra ecografie e mammografie, a cui si aggiungono 100 biopsie microistologiche al mese.

L’ospedale napoletano è inoltre al primo posto per ricoveri per intervento in presenza di tumore della mammella tra gli ospedali della provincia di Napoli anche nel 2024, con 435 casi operati, un trend in crescita rispetto ai dati già lusinghieri del 2023.