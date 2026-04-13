Cardarelli, inaugurazione nuovi reparti martedì 14

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E’ fissata per domani, martedì 14 aprile, alle ore 10.00 l’apertura presso il Padiglione DEA-L del reparto di degenza di Medicina d’Emergenza e Urgenza (MEU) del Cardarelli, dotato di 16 posti letto ordinari e 1 posto letto di isolamento.
Si tratta di un’area dedicata alla gestione di pazienti critici che presentano un quadro clinico particolarmente complesso e necessitano di essere stabilizzati prima di essere avviati al normale percorso di recupero.
Successivamente, alle ore 11:00, al quarto piano del medesimo Padiglione avverrà l’apertura della nuova UTIC (8 box singoli di terapia intensiva coronarica) e della terza sala di emodinamica.
A guidare la visita ai nuovi reparti saranno:
- La direttrice dell’Unità di Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza, Filomena Liccardi
- Il direttore dell’Unità di Cardiologia UTIC, Ciro Mauro
Entrambi i reparti sono collocati al Padiglione DEA-L, la struttura dedicata alla gestione dell’emergenza.
Con questi nuovi reparti sale a 20 il numero degli interventi di ristrutturazione realizzati al Cardarelli in 42 mesi con un investimento di oltre 30 milioni di euro.
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