Carnevale con il sorriso al Monaldi

All’Ospedale Monaldi di Napoli un pomeriggio di festa per parlare di umanizzazione dei percorsi di cura in oncologia.

Un evento, promosso dalla UOC di Oncologia dell’Ospedale Monaldi, diretta dal dr. Vincenzo Montesarchio, che ha visto le conclusioni del presidente della Regione Campania on. Vincenzo De Luca e nel corso del quale esperti del settore, tra cui il Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dr. Francesco Perrone e la Presidente del Collegio Italiano di Oncologi Medici (CIPOMO), dr.ssa Luisa Fioretto, hanno offerto contributi illuminanti, aprendo un dibattito costruttivo con le associazioni di volontariato e con i pazienti evidenziando l’importanza di affiancare alle cure mediche un supporto psicologico ed estetico, fondamentali per il benessere complessivo dei pazienti.

La giornata “Carnevale con il S.O.R.R.I.S.O” è dedicata, appunto, a illustrare i risultati de Progetto S.O.R.R.I.S.O. (Servizio di Ospedalizzazione e Riabilitazione attraverso una Rete Integrata per il Sostegno Oncologico) e del Progetto Benessere a 360° attivi presso la UOC di Oncologia che coniugano eccellenza clinica e approccio umano e integrato.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello della sfilata in maschera dei pazienti, simbolo delle difficoltà, delle speranze e del coraggio con cui affrontano ogni giorno la malattia. Una sfilata fortemente voluta dagli stessi pazienti che è stata accompagnata simbolicamente dal suono delle campanelle realizzate ad Agnone (in provincia di Isernia), nella storica fonderia pontificia dove sono state forgiate anche le campane che hanno dato il via al Giubileo della Speranza. Un suono di rinascita che, solitamente, accompagna la fine delle terapie.

La partecipazione attiva dei pazienti e dei medici ha testimoniato il valore di queste iniziative, che mirano a favorire la cura del sé e il rafforzamento del legame tra paziente e personale sanitario.

L’evento è stato arricchito dalla presenza di Gigi e Ross che, con la loro inconfondibile verve, hanno saputo alternare momenti di leggerezza e riflessione, e dalla musica del Maestro Carlo Morelli e della sua band, che ha regalato momenti di grande emozione al pubblico presente.

«L’entusiasmo e la partecipazione registrati in questa edizione rafforzano la volontà dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di proseguire con l’applicazione di modelli di cura sempre più umani e integrati. Vogliamo garantire ai nostri pazienti non solo le migliori cure e i protocolli terapeutici più innovativi, ma anche rafforzare quel sentimento di condivisione per accompagnarli nel percorso di cura. Andiamo oltre il concetto di malattia, ponendo al centro la persona» è il commento dell’Avv. Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.