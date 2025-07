Chinesiologia: il movimento che cura

- pubblicità -

Cosa c’è davvero dietro la parola chinesiologia? Spesso associata solo al fitness o all’attività sportiva, questa disciplina è in realtà una branca della scienza che studia il movimento umano in ogni sua forma, anche patologica. Il chinesiologo clinico, figura sempre più centrale nella medicina integrata, ha il compito di restituire equilibrio al corpo attraverso il movimento funzionale. Un approccio che si integra con farmacologia, nutrizione e medicina specialistica, e che diventa essenziale in un’epoca dove si invecchia troppo presto.

«La chinesiologia non è solo muscoli e palestra. È prevenzione, cura, rieducazione motoria. È longevità attiva» – spiega Luca D’Alterio, chinesiologo clinico napoletano, fondatore del network italiano dei professionisti dell’attività fisica adattata e ideatore della MWM Therapy, una metodologia che considera il movimento come terapia, integrata in un modello multidisciplinare.

Il movimento, infatti, non si corregge, si equilibra. «Non amo il termine correggere. Noi cerchiamo l’equilibrio funzionale, partendo dallo stile di vita, dallo stato d’animo, da come una persona si muove nel suo quotidiano. Lavoriamo per armonizzare quei movimenti, anche se disfunzionali, senza forzarli».

In un’epoca dominata dalla sedentarietà e dall’estetica a tutti i costi, D’Alterio mette in guardia: «Oggi si fa molta palestra per apparire, ma poca attenzione alla funzionalità interna. C’è disinformazione: si può aumentare l’infiammazione silente pur credendo di fare attività salutare. Un corpo in forma non è sempre un corpo sano».

La MWM Therapy si basa proprio su questo: analisi funzionale, lavoro su misura, sinergia tra movimento, nutrizione e medicina. Non solo per curare, ma soprattutto per prevenire. «Lavoriamo sia con pazienti già compromessi sia in ottica preventiva. Perché la vera medicina della longevità inizia prima che compaia la malattia».

Il ruolo del chinesiologo clinico si fa così sempre più strategico, anche in contesti di invecchiamento precoce e infiammazione cronica. «Oggi non si può più parlare solo di medicina convenzionale. Serve un approccio integrato che guardi alla persona nella sua interezza. E il movimento, se ben gestito, è un farmaco a tutti gli effetti».

Un percorso professionale in rapida ascesa che porterà Luca D’Alterio come ospite del Salotto delle celebrità alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025. Un riconoscimento simbolico, che sottolinea quanto la chinesiologia stia finalmente conquistando il suo spazio anche nella cultura del benessere contemporaneo.