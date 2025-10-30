Chirurgia estetica, congresso SICPRE alla Stazione Marittima

- pubblicità -

Da giovedì 30 ottobre a sabato 1 novembre presso la Stazione Marittima di Napoli si svolge il 73° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica (SICPRE), il più importante appuntamento scientifico italiano della Specialità.

Parteciperanno al congresso più di 700 persone, compresi i presidenti delle principali società scientifiche straniere di chirurgia plastica: un’occasione unica per cogliere novità e tendenze.

“La chirurgia plastica italiana è ai massimi livelli nel mondo, “over the top” come recita il titolo del congresso – dice la presidente Stefania de Fazio -. E la sua ultima tendenza è racchiusa nel motto “less is better”: interventi e trattamenti progressivamente meno invasivi, ma soprattutto eseguiti con il massimo della preparazione e personalizzazione, per esaltare la bellezza e l’unicità di ogni paziente”.