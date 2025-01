Chirurgia estetica d’inverno per consolidare i risultati d’estate

- pubblicità -

Cenoni, aperitivi e pranzi a più portate: le festività sono spesso sinonimo di eccessi che, terminato il periodo di festa, si fanno sentire. L’accumulo di tossine, liquidi in eccesso e calorie di troppo possono alterare il nostro equilibrio corporeo, facendoci sentire appesantiti e fuori forma. Gennaio è il momento ideale per prendersi cura del proprio corpo. Dopo gli eccessi delle feste, è fondamentale combinare corretti stili di vita con trattamenti mirati per ritrovare il benessere fisico e ridare armonia alla silhouette.

Unitamente all’attività fisica, ad un corretto regime alimentare e ad uno stile di vita salutare, per integrare i risultati della medicina estetica nel rimodellare la silhouette a lungo termine, possiamo beneficiare della chirurgia plastica estetica. Tale specialità chirurgica consente di eliminare le adiposità localizzate eccessive o refrattarie ad altri trattamenti, in maniera personalizzata ed armonica, per giungere gradualmente ad perfetta forma nei mesi che ci separano dalla fatidica prova costume.

La stagione migliore per sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, inoltre, è l’inverno: in questo modo i risultati saranno ben consolidati in estate e tutto il periodo di convalescenza sarà ormai alle spalle, le cicatrici hanno il tempo di guarire bene, non c’è il rischio di esposizione solare ed inoltre l’inverno consente di nascondere meglio i segni degli interventi.

Abbiamo intervistato due esperti della materia: il prof Pier Luigi Canta, chirurgo plastico di Napoli, ed il prof Marco Candiani, chirurgo plastico presso Aesthe Medico di Ferrara

Dottor Canta , quali sono a suo avviso i Migliori Trattamenti per Ritrovare la Forma?

Liposuzione ad Alta Definizione (HD-Lipo): Modellare la Silhouette. Per chi desidera un intervento mirato e rapido la liposuzione ad alta definizione è la soluzione ideale. Non si tratta solo di eliminare il grasso in eccesso, ma di ridefinire le forme del corpo, creando una figura tonica e proporzionata. Questa tecnica, precisa e meno invasiva rispetto al passato, garantisce un recupero rapido e risultati duraturi.

BodyTite: Tono e Compattezza con la Radiofrequenza. Un trattamento sempre più richiesto per chi desidera migliorare il tono della pelle senza sottoporsi a un intervento invasivo. Il BodyTite combina la riduzione del grasso con un effetto lifting sulla pelle, grazie alla radiofrequenza che stimola il collagene, ed è particolarmente efficace su aree come braccia, addome e cosce.

Criolipolisi: Via il Grasso con il Freddo. Per chi non è pronto per un intervento chirurgico, la criolipolisi rappresenta un’opzione innovativa. Questa tecnica non invasiva utilizza il freddo per distruggere le cellule adipose, che vengono poi eliminate naturalmente dal corpo. “È ideale per chi ha piccoli accumuli localizzati e vuole risultati graduali ma visibili,” afferma il dottore.

Linfodrenaggio e Pressoterapia: Il Segreto del Detox. Un trattamento spesso sottovalutato ma fondamentale è il linfodrenaggio, che aiuta a eliminare i liquidi in eccesso e a detossinare l’organismo. Abbinato alla pressoterapia, questo trattamento migliora la circolazione e restituisce leggerezza al corpo.

Tummy Tuck: Rassodare l’Addome. Per chi cerca un intervento più risolutivo, l’addominoplastica (o Tummy Tuck) è l’opzione perfetta per eliminare il rilassamento cutaneo e tonificare la parete addominale. È un intervento particolarmente richiesto dopo gravidanze o significative perdite di peso.

Un Corpo Tonico e Armonioso: Le Chiavi del Successo

La vera remise en forme parte sempre da un approccio globale. L’ideale è combinare trattamenti estetici mirati con un piano alimentare sano e un’attività fisica costante. La sinergia tra questi elementi garantisce risultati duraturi e una sensazione di benessere che va oltre l’aspetto estetico. Gennaio, con i suoi ritmi più rilassati e la minore esposizione al sole, è il mese perfetto per investire nel proprio benessere. “Ripartire da sé stessi è il miglior modo per iniziare l’anno con energia e determinazione,” conclude il dottor Canta. Gennaio, con i suoi ritmi più rilassati e la minore esposizione al sole, è il mese perfetto per investire nel proprio benessere. “Ripartire da sé stessi è il miglior modo per iniziare l’anno con energia e determinazione,” conclude lo specialista.

Abbiamo posto le stesse domande al dottor Marco Candiani, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica presso Aesthe Medica di Ferrara. Questi i trattamenti consigliati

1) Liposuzione: è un intervento chirurgico che, mediante l’ausilio di cannule di varia misura, introdotte attraverso piccole incisioni chirurgiche in aree poco visibili, permette l’aspirazione di moderate quantità di grasso eccedente in alcuni punti critici, come il collo, le braccia, le cosce, l’addome, i fianchi, i glutei, rimodellando globalmente il profilo corporeo.

2) Liposcultura: è trattamento chirurgico più soft e meno invasivo, utilizzando cannule di piccolo calibro, consente ripresa più rapida, è indicato per accumuli adiposi più limitati o in aree più settoriali del corpo, è una procedura di rimodellamento corporeo più selettiva, per restituire tono, armonia e definizione al corpo.

3) Mini-addominoplastica e addominoplastica: sono interventi chirurgici con invasività crescente che permettono di rimuovere l’eccedenza di cute e di tessuto adiposo localizzata nella parte inferiore dell’addome, ottenendo una silhouette addominale più attraente, giovane e ridefinita, consentendo di correggere anche un’eventuale una diastasi dei muscoli retti post-partum

4) Lipofilling: è un intervento che racchiude in se un duplice vantaggio, conclude il prof. Candiani: permette, da un lato, di prelevare il tessuto adiposo in eccesso presente in alcune aree donatrici, come addome, cosce, attraverso delle cannule molto piccole, dall’altro, di riutilizzare tale tessuto adiposo ottenuto (lipo-aspirato) come filler naturale da iniettare nelle aree riceventi “bisognose” atrofiche, ideale per il reintegro dei comparti adiposi svuotati del volto e del corpo, per restituire loro volume e turgore migliorare contestualmente la tonicità e la texture della cute sovrastante.