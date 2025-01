Chirurgia estetica, il congresso IMCAS di Parigi

- pubblicità -

E’ iniziato il countdown per l’edizione 2025 del prossimo Congresso IMCAS (International Master Course on Aging Science) che si terrà a Parigi. Con oltre 14.000 partecipanti da ogni angolo del globo, questo evento rappresenta un’occasione unica per aggiornarsi su nuove tecnologie, macchinari, laser e device all’avanguardia.



“Parigi non è solo una location straordinaria, ma anche un luogo che ispira e arricchisce. Tornare qui ogni anno significa aprirsi a nuove idee, confrontarsi con i migliori professionisti del settore e scoprire il futuro della medicina estetica” esordisce con queste parole il Dott. Pier Luigi Canta, Specialista in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica a Napoli, scelto per ricoprire- al congresso di Parigi- il ruolo di Chairman di una Sessione Scientifica interamente dedicata alla Gluteoplastica, un campo che ha rivoluzionato la chirurgia estetica negli ultimi anni. Il Dott. Canta- infatti- è riconosciuto per la sua esperienza ed il suo approccio innovativo nella chirurgia dei glutei, che lo ha reso un punto di riferimento per colleghi e pazienti in tutto il mondo. Il suo contributo al Congresso non sarà solo una testimonianza della sua esperienza, ma anche un’opportunità di aggiornamento e approfondimento per i professionisti del settore. Il congresso IMCAS rappresenta una vetrina mondiale per l’eccellenza nel campo della chirurgia estetica.

Gluteoplastica: Un’area in Continua Evoluzione

La Gluteoplastica è un intervento che ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi anni. Con il crescente interesse per il rimodellamento corporeo, la chirurgia dei glutei ha visto un’evoluzione notevole, passando da semplici interventi di aumento a tecniche più sofisticate che mirano a combinare estetica e funzionalità.

Il Dott. Canta con la sua esperienza, ha affrontato questa evoluzione da pioniere, integrando tecniche innovative e sicure per ottenere risultati naturali e durevoli. Il suo approccio alla Gluteoplastica si distingue per l’attenzione al dettaglio, la personalizzazione dei trattamenti e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate nel campo della chirurgia estetica.

La Sessione Dedicata alla Gluteoplastica: Un’opportunità di Apprendimento e Scambio

Durante l’IMCAS di Parigi, il Dott. Canta avrà il compito di moderare e dirigere la Sessione che si concentrerà proprio sulla Gluteoplastica, affrontando i temi più attuali e innovativi del settore. In qualità di Chairman, guiderà le discussioni tra gli esperti internazionali, offrendo una panoramica completa delle tecniche più all’avanguardia e delle sfide future per i Chirurghi Plastici. Il suo ruolo sarà cruciale per stimolare il dibattito e facilitare l’interazione tra i partecipanti, favorendo l’apprendimento e la condivisione delle migliori pratiche.

Il Contributo del Dott. Canta al congress si esprimerà nella sessione dal titolo “Gluteal Implant: Comparison Between 3 Different Techniques”. Ma l’impegno dello specialista non si limiterà a questo: sarà infatti anche Relatore in questa sessione, dove presenterà “Gluteal Implant: comparison between 3 different techniques”. Durante la sua Presentazione, il Dott. Canta offrirà una panoramica approfondita su tre tecniche differenti di impianto gluteo, comparandone i benefici, i rischi e i risultati estetici. Con il suo intervento, illustrerà come la scelta della tecnica chirurgica giusta possa influire sull’esito finale dell’intervento, e come personalizzare il trattamento in base alle esigenze del paziente. La sua ricerca si basa su anni di esperienza pratica e di studio continuo, punto di riferimento per i professionisti del settore.

La Magia di Parigi: a place to be!

Fondato nel 1994, IMCAS è diventato uno degli eventi più prestigiosi nei campi della dermatologia, della chirurgia e delle scienze dell’invecchiamento. Con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza nell’educazione medica, il congresso riunisce ogni anno esperti internazionali per condividere le ultime ricerche, tecnologie e metodologie. Negli anni, il congresso ha consolidato la sua reputazione come piattaforma di scambio e innovazione, attirando migliaia di professionisti da tutto il mondo. L’edizione 2025 conferma questa tradizione, promettendo un programma ricco e variegato che unisce conoscenze scientifiche di altissimo livello e momenti di networking di grande valore.

Il programma del 2025 abbraccia i progressi più recenti nella ricerca clinica: tecniche mediche, trattamenti di ultima generazione e strategie innovative. Ogni sessione offre approfondimenti sia su pratiche consolidate che su tendenze emergenti, garantendo ai partecipanti un miglior risultato con i pazienti e migliori standard nella pratica estetica medica. Con oltre 300 ore di formazione, distribuite in 18 aule e un open stage, il congresso si impegna a fornire un’esperienza educativa incomparabile per i professionisti di tutto il mondo. I temi trattati spaziano dalla dermatologia alla chirurgia plastica, fino ai trattamenti di medicina estetica, con un forte focus sulle applicazioni pratiche per migliorare le tecniche e i risultati clinici.