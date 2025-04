Chirurgia laser laringea, due giorni di congresso al Monaldi

- pubblicità -

Due giornate dedicate all’innovazione in campo medico si terranno il 9 e 10 aprile presso l’Ospedale Monaldi di Napoli: l’Ospedale ospiterà infatti il primo congresso nel Sud Italia focalizzato sulla chirurgia laser laringea.

Il corso vede come Presidente Onorario il professor Gaetano Motta (Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica e del Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica presso l’AOU Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Un appuntamento di grande rilievo che porterà nel capoluogo campano esperti di fama internazionale specializzati nel trattamento dei tumori della laringe.

Tra gli ospiti d’onore, i professori Marco Radici (Presidente SIO e ChCF) e Giovanni Succo (Presidente della Società di Oncologia Cervico-Cefalica). A guidare questa importante iniziativa è il professor Giuseppe Tortoriello, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale presso l’Ospedale Monaldi e Presidente Eletto SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) insieme alla sua équipe, riconosciuti come punto di riferimento nell’applicazione delle tecnologie laser in otorinolaringoiatria.

La due giorni offrirà uno spaccato unico sulle più importanti novità, ma anche per assistere a interventi chirurgici in diretta (live surgery), trasmessi dalle due sale operatorie e commentati in tempo reale da specialisti. Direttori del Corso, oltre al professor Tortoriello, il professor Giorgio Peretti (Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Ospedale Policlinico San Martino – Genova) e Ansarin Mohssen (Direttore della Divisione di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Cefalica presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano. Nel corso delle due giornate, l’attenzione sarà focalizzata sulle nuove possibilità offerte dalla chirurgia laser, una tecnica sempre più precisa e meno invasiva. Questa metodica si dimostra efficace nel trattamento dei tumori laringei, preservando al contempo la funzionalità della voce e migliorando significativamente la qualità della vita dei pazienti. «Offrire ai nostri pazienti, e a coloro che provengono da altre regioni, procedure chirurgiche all’avanguardia come la chirurgia laser laringea – ricorda il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Anna Iervolino – è un segno tangibile del nostro impegno verso l’innovazione e il miglioramento continuo della qualità delle cure».