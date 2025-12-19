Chirurgia oncologica testa-collo e tumori del cavo orale, Policlinico Federico II protagonista

Di
Redazione
-
- pubblicità -
I numeri del Piano Nazionale Esiti 2025 (Agenas, su Schede di Dimissione Ospedaliera 2024) confermano lAOU Federico II di Napoli tra i protagonisti nazionali anche per la chirurgia oncologica testa-collo, un settore ad alta complessità che richiede competenze specialistiche, volumi consolidati e lavoro multidisciplinare.
La Chirurgia Maxillo-Facciale– spiega il direttore dell’Unità Operativa Complessa prof. Giovanni DellAversana Orabona – è tra i pochissimi centri italiani che superano i 100 interventi annui per carcinoma del cavo orale, soglia indicativa di elevata esperienza clinico-chirurgica”.
La Federico II risulta, inoltre, seconda in Italia per volume di ricoveri legati ai tumori del cavo orale. Il Policlinico federiciano si conferma centro di riferimento anche per la chirurgia dei tumori delle ghiandole salivari: qui raggiunge il quinto posto nazionale, con oltre 120 procedure specialistiche, risultando il primo centro in Campania per volumi in quest’area.
I dati evidenziano anche una crescente attrattività extraregionale e una riduzione della mobilità sanitaria passiva, segnali della capacità di offrire cure avanzate per patologie oncologiche complesse– sottolinea il Direttore Generale Elvira Biancocontinueremo in questa direzione con un rafforzamento dei percorsi dedicati”.

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE