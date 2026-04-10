Chirurgia robotica, eccezionale intervento al Monaldi

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È un intervento straordinario quello realizzato dall’equipe guidata dal professor Giuseppe Tortoriello (direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale del Monaldi di Napoli).

Per la prima volta nel Sud Italia è stato eseguito con successo un complesso intervento di orofaringectomia robotica transorale con ricostruzione della faringe per il trattamento di un carcinoma orofaringeo.

La procedura rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di sviluppo della chirurgia robotica applicata ai tumori del distretto testa-collo.

Con questo intervento salgono a 15 le procedure eseguite con la piattaforma Da Vinci, a conferma della crescente esperienza maturata dal centro in questo ambito.

L’operazione ha consentito di trattare un quadro particolarmente complesso, caratterizzato dalla presenza di un voluminoso tumore dell’orofaringe associato a importanti metastasi linfonodali laterocervicali.

L’approccio adottato ha integrato, nello stesso tempo operatorio, la chirurgia del collo tradizionale e la chirurgia robotica transorale, permettendo una resezione oncologicamente radicale e, al tempo stesso, una ricostruzione funzionale mirata a preservare la deglutizione e la funzionalità della via digestiva superiore.

La fase di chirurgia del collo, necessaria alla rimozione delle metastasi linfonodali infiltranti strutture vascolari, è stata eseguita dal professor Giuseppe Tortoriello, dal dr. L. D’Avino, dal dr. V. Della Peruta, dalla dott.ssa A. Russo e dalla dott.ssa A. Vitale, medico in formazione specialistica.

La resezione del tumore primitivo è stata invece condotta per via transorale robotica grazie al Da Vinci Surgical System, che consente di operare con strumenti miniaturizzati e visione tridimensionale ad alta definizione.

Alla consolle robotica ha operato il dottor Meliante, coadiuvato dal dottor Della Peruta, eseguendo un’estesa orofaringectomia che, per l’estensione della neoplasia oltre l’organo, ha richiesto anche la ricostruzione robotica della faringe, passaggio particolarmente delicato per il recupero funzionale del paziente.

Determinante anche il contributo anestesiologico e organizzativo garantito dalla dottoressa Minale, dal dottor Antonio Corcione (Direttore del Dipartimento di Area Critica), dalla dottoressa Silvano, medico in formazione specialistica, e dal personale di sala operatoria altamente specializzato: Guazzo, De Francesco, Errico, Capasso, Musella.

L’intervento consolida il posizionamento dell’Ospedale Monaldi come centro di eccellenza nella chirurgia oncologica ORL. Secondo i dati AGENAS, la UOC di ORL del Monaldi è oggi la prima nel Sud Italia per chirurgia oncologica otorinolaringoiatrica e, dal 1° aprile 2023, con l’arrivo del professor Tortoriello alla direzione della struttura, ha registrato circa 164 pazienti extraregionali.

Questo risultato evidenzia il valore di un approccio multidisciplinare capace di integrare competenze specialistiche e tecnologie avanzate per affrontare anche i casi più complessi con tecniche mininvasive, riducendo l’impatto chirurgico, favorendo il recupero post-operatorio e mantenendo elevati standard di radicalità oncologica.

«Il successo di una procedura così complessa testimonia la qualità delle professionalità presenti nella nostra Azienda e la capacità di integrare esperienza chirurgica, innovazione tecnologica e lavoro multidisciplinare», sottolinea il Direttore Generale avv. Anna Iervolino.