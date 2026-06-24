Consumo consapevole, incontro a Vico Equense giovedì 25

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Il 25 giugno alle ore 14:30, presso la Sala delle Colonne del Complesso SS. Trinità di Vico Equense, la nutrizionista Candida Aiello terrà una giornata formativa dedicata alla lettura e alla corretta interpretazione delle etichette alimentari, un tema sempre più importante per chi desidera adottare uno stile di vita sano e consapevole.

L’incontro, rivolto a cittadini e commercianti, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per comprendere le informazioni riportate sulle confezioni dei prodotti alimentari e imparare a distinguere tra dati nutrizionali reali e messaggi promozionali spesso utilizzati per orientare le scelte dei consumatori. Saper leggere un’etichetta significa infatti conoscere meglio ciò che si acquista e si porta in tavola ogni giorno, evitando errori e false convinzioni.

Durante la giornata saranno approfonditi diversi aspetti fondamentali, dalla lettura della tabella nutrizionale all’analisi della lista degli ingredienti, fino al riconoscimento degli zuccheri nascosti, dei grassi e del sale presenti negli alimenti confezionati. Ampio spazio sarà dedicato anche ai claim pubblicitari riportati sulle confezioni e ai consigli utili per effettuare una spesa più equilibrata e attenta alla qualità degli alimenti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso professionale della dottoressa Aiello, da anni impegnata nella promozione di una sana alimentazione e nella prevenzione dei disturbi alimentari.

Il suo approccio nutrizionale mira a coniugare benessere e piacere della tavola, promuovendo un rapporto equilibrato con il cibo e dimostrando come sia possibile seguire un’alimentazione corretta senza rinunciare al gusto.

Un appuntamento che rappresenta un’importante occasione di informazione e sensibilizzazione per tutti coloro che vogliono acquisire maggiore consapevolezza nelle proprie scelte.