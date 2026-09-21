Dalla medicina di Genere alla Sicurezza di Genere, convegno all’ACEN martedì 22

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Portare nella sicurezza sul lavoro l’approccio che la medicina di genere ha già introdotto nella cura e nella prevenzione.

È il tema del convegno “La Sicurezza di Genere. Dalla medicina di Genere alla Sicurezza di Genere”, in programma domani, martedì 22 settembre, dalle 9.00 nella Sala Conferenze dell’ACEN, in via Riviera di Chiaia 202 a Napoli.

L’iniziativa è organizzata dall’A.I.P.&P., Associazione Italiana per la Prevenzione e Protezione, in collaborazione con la Direzione regionale Campania dell’INAIL e con l’ACEN, Associazione Costruttori Edili Napoli. Il convegno si svolge con il patrocinio del Comune di Napoli e con il contributo di Cantieri del Mediterraneo e IGB Broker.

Al centro del confronto, la necessità di leggere i rischi professionali tenendo conto delle differenze di genere, un criterio che il Testo unico sulla sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, già richiama tra gli elementi della valutazione dei rischi.

I lavori

Alle 10.00 i lavori si apriranno con l’introduzione di Ludovico Russo, presidente A.I.P.&P., e i saluti di Antonio Savarese, presidente ACEN. A moderare sarà Ludovica Genna, vicepresidente A.I.P.&P.

Gli interventi

Dalle 10.30 spazio agli interventi istituzionali di Vittorio Genna, presidente dell’Unione Industriali di Napoli; Angelo Andretta, direttore regionale vicario INAIL Campania; Giovanni De Paolis, direttore interregionale Sud dell’Ispettorato del Lavoro; Loredana Raia, presidente della V Commissione Sanità e Sicurezza sociale della Regione Campania; Domenico Palmieri, presidente dell’Osservatorio “Napoli Città Sicura” del Comune di Napoli;

Alessandro Castagnaro, presidente ANIAI; Luigi Bianco, past president di Federmanager Napoli, Avellino, Benevento e Caserta; Clara Imperatore, consigliere dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Napoli; Pietro Aterno, presidente del CTS AIAS e coordinatore per la Campania; Carmine Foreste, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

Daniela Farone, presidente del Comitato Pari Opportunità dello stesso Ordine; Adolfo Gallipoli, presidente LILT; Sunny De Vita, coordinatrice Napoli Ovest di Cittadinanza Attiva; Maria Giuseppina Chef, presidente del Rotary Club Napoli Est; Antonio Tosi, presidente del Centro Studi TE.AM.; Angelo Coviello, amministratore unico di IGB; Bruno Talento, presidente SIPMEL Campania. Alle 13.00 Mario Corrente, presidente onorario A.I.P.&P., presenterà il Premio Scuola.

Due sessioni professionali pomeridiane

Nel pomeriggio il convegno proseguirà con due sessioni professionali.

La sessione medico-sanitaria, presieduta da Pasquale Ruffolo, vedrà gli interventi di Maria Triassi, docente di Igiene e Medicina preventiva all’Università Federico II, sulla formazione universitaria per la sicurezza; di Ludovica Genna sull’attualità e le prospettive della medicina di genere; di Sunny De Vita sulla sicurezza nel lavoro femminile e sulla conciliazione tra famiglia e occupazione; della psicologa e psicoterapeuta Roberta Vacca sulla sicurezza psicologica nella differenza di genere; di Roberto Mabilia, della LILT di Napoli, sulla prevenzione oncologica di genere, anche nel mondo del lavoro.

La sessione tecnico-aziendale, presieduta da Renato Pingue, presidente del Comitato tecnico scientifico A.I.P.&P., si aprirà con Rossella Continisio dell’INAIL sulla valutazione dei rischi in ottica di genere. Lo stesso Pingue affronterà il rischio di genere nell’ambito dei rischi specifici previsti dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, mentre il consulente del lavoro e giuslavorista Nino Carmine Cafasso si soffermerà su obblighi, responsabilità e orientamenti giurisprudenziali, anche alla luce del modello 231. Marianna Panico, responsabile HQSE di GORI, illustrerà il percorso di certificazione della parità di genere secondo la UNI/PdR 125:2022 attraverso l’esperienza dell’azienda, prima della testimonianza di Giovanni Fiore di GF Service.

Le conclusioni, alle 17.30, sono affidate a Ludovico Russo.