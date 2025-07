Emergenza caldo, cosa fare con la pelle ma non solo

- pubblicità -

Il forte caldo registrato in questi giorni nelle nostre città può rappresentare un pericolo sia per la pelle che per gli organi interni, causando svariati problemi che vanno da lievi disturbi a condizioni più gravi e a rischio, che richiedono l’intervento immediato ed urgente del medico.

Piccoli ma necessari, sono i gesti da compiere per prendersi cura della propria salute in questo periodo senza trascurare la pelle che va protetta in modo adeguato. Evitare di esporsi al sole durante le ore in cui i raggi sono più intensi e dannosi (generalmente tra le 11.00 e le 16:00), indossare indumenti leggeri e naturali che traspirano, coprire il capo con un berretto e utilizzare una protezione solare.

Questo aiuta non solo a prevenire la comparsa di eritemi solari scottature, invecchiamento precoce, e tumori cutanei, ma anche l’ipotensione da vasodilatazione.

Molte condizioni di salute frequenti tra gli anziani, soggetti più esposti, possono peggiorare con il caldo: le malattie cardiovascolari e polmonari, per esempio, possono ostacolare l’adattamento del corpo alle alte temperature, influenzando la circolazione del sangue, compromettendo la respirazione e causando fatica.

Segnali insidiosi quali la disidratazione, fluttuazioni dei valori pressori, problemi cardiovascolari, per esempio, necessitano di una revisione del piano terapeutico nei soggetti più esposti – spiega Luigi Ferrara – Direttore U.O.C. Medicina Interna 2 Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale, A. Cardarelli di Napoli.

Il caldo ha un effetto nocivo anche sulla pelle. Qual’è la relazione tra pelle e organi interrni?

Per controllare la temperatura corporea il corpo suda. Rilasciando liquido, sali attraverso ghiandole sudoripare. Il numero delle ghiandole e l’effetto di alcuni fattori (temperature elevate, attività fisica, stress), determinano la quantità di sudore prodotta. Inoltre, l’aumento della sudorazione può essere assosciato all’uso di farmaci, alcool, caffeina. La sudorazione è utile per regolare la temperatura corporea; infatti, il caldo aumenta la frequenza cardiaca, induce disidratazione, nausea, vertigini ed irritablità.

Molti farmaci rendono la pelle fotosensibile e provocano danni nonostante la crema solare. Quali sono le categorie?

La sensibilità al sole causata da farmaci (fotosensibilità), quando il farmaco per effetto di fotoattivazione causa manifestazioni cutanee quali reazioni fototossiche o foto allergiche, eritemi o dermatiti. Alcuni antibiotici come le tetracicline, così come alcuni FANS, antidepressivi e antiipertensivi, rendono la cute fotosensibile. A volte è necessario interrompere il trattamento farmacologico, cosa non sempre possibile; pertanto, è importante capire come proteggere la pelle dal sole chiedendo al proprio medico.

Il caldo, nemico specie per gli anziani pluripatologici. Quali terapie influenzano maggiormente la risposta dell’organismo?

Il caldo estremo non è solo fastidioso ma è un rischio per la salute: Può determinare disidratazione, ma anche riacutizzazione di alcune patologie croniche (Reni, Polmone, Cuore, Fegato). Inoltre riduce le capacità cognitive dei soggetti, anche nei giovani, aumenta l’ansia e l’irritabilità. I soggetti maggiormente a rischio sono: anziani, bambini, persone con patologie croniche che assumono farmaci, lavoratori esposti ad alte temperature. Il ruolo del medico è quello di rimodulare la terapia in base all’intensità del caldo. In modo particolare in quei pazienti che assumono antiipertensivi, diuretici, antipatico).

I sali minerali col sudore si perdono. Cosa consiglia?

Come già detto in precedenza, il ruolo del medico di medicina generale sul territorio, e in ospedale del medico specialista di medicina interna, è quello di ricalibrare la terapia, monitorare le condizioni croniche, dare consigli mirati su prevenzione e gestione dei sintomi. Quindi parola d’ordine è idratarsi, bere acqua, evitare esposizione al sole nelle ore a rischio, mangiare frutta e verdura e per lo più pasti leggeri. Rinfrescare e areare gli ambienti.

I dati nei giorni scorsi hanno registrato un picco in PS. Cosa è cambiato in queste ore?

Si il numero di accessi in Pronto Soccorso è aumentato del 20% circa, raggiungendo i 250 pazienti nelle 24 ore. Attualmente la situazione sta ritornando alla normalità. Solo attraverso un’azione sinergica tra Ospedale, Territorio e Cittadini, si può provare a non affollare impropriamente in Pronto Soccorso.

Sabrina Ciani