Esosomi, le nanostrutture che fanno bene alla nostra pelle

- pubblicità -

Non è certo la nuova formula magica per le donne e non solo, ma un ‘approccio intelligente’ che supporta i meccanismi naturali di riparazione della pelle, offrendo risultati visibili attraverso la comunicazione cellulare.

Parliamo di esosomi, piccole vescicole extracellulari, utilizzati per le loro straordinarie proprietà rigenerative e antinfiammatorie.

Applicati sulla pelle, stimolano attivamente la produzione di collagene ed elastina, e contribuiscono a ridurre visibilmente rughe, segni d’invecchiamento e lassità cutanea. Lavorano in profondità, agendo a livello cellulare per ripristinare la vitalità e funzionalità dei tessuti cutanei.

Una scoperta questa tra le più affascinanti e promettenti, una vera rivoluzione in campo estetico, perché permette di sfruttare il linguaggio intrinseco del nostro corpo e attivare il passaggio dalla cosmetica antietà a quella pro-vitalità. Esplorare nuove soluzioni e sempre più attuali per migliorare la salute e l’aspetto della pelle.

Ne parliamo con Elisa Cardone del centro estetico Elisa Estetica Avanzata di Parete (Caserta), che ha introdotto gli esosomi nei suoi protocolli per la cura della pelle.

Gli esosomi, un nuovo trend o sono davvero efficaci? Ci spiega nel dettaglio cosa sono?

Gli esosomi, volendo semplificare, sono dei messaggeri intelligenti. Li immaginiamo come dei piccoli trenini che viaggiano verso le cellule della pelle trasportando proteine, lipidi, sostanze antiossidanti, e attivi importanti e nutrienti. Hanno inoltre un’elevata capacità di comunicazione con esse, stimolandone fortemente la rigenerazione cellulare e la riparazione tissutale.

Come vengono applicati, con delle tecniche?

Il primo passaggio è sicuramente preparare la pelle affinchè possa ricevere il trattamento. Infatti, dopo un’accurata detersione, andiamo ad ‘aprire’ i canali di comunicazione effettuando il peeling all’acido lattobionico, cioè una esfoliazione altamente idratante che rimuove delicatamente le cellule morte, dopodichè viene veicolata la fiala agli esosomi attraverso il nanoneedling. Si tratta di una tecnica indolore e non invasiva; viene utilizzato un dispositivo con punte in silicone (nano-chip) per facilitare la penetrazione profonda del prodotto e aumentarne l’efficacia. Sicuramente è una combo perfetta! A seguire, si procede con l’ossigenoterapia e la crioterapia per tonificare e disarrossare la zona trattata. Infine, concludiamo con siero e crema, i quali saranno dati alla cliente come autocura domiciliare per potenziare e mantenere gli effetti del trattamento effettuato presso il nostro centro.

È un trattamento invasivo, adatto a ciascun tipo di pelle?

Mi sento di tranquillizzare coloro che sono interessati a ricevere un trattamento estetico agli esosomi. Non è per nulla invasivo o doloroso, anzi possiamo dire che è una vera coccola. Migliora texture, luminosità e cicatrici, con risultati visibili al momento, ma è nel tempo che i risultati saranno davvero strabilianti. Inoltre, è adatto a tutti i tipi di pelle, perché vanno ad agire su diversi problemi cutanei: dall’acne all’invecchiamento, dalla disidratazione alle macchie. L’applicazione degli esosomi è ben tollerata anche per le pelli più sensibili (dermatiti, rosacea). Spesso come in tutti i settori, la mancata informazione può generare paure e diffidenza. Ma quando ci si affida a chi lavora con professionalità e onesta, il rischio è davvero lontano.

Nel suo centro che riscontro ha avuto e cosa consiglia alle clienti?

Avendo una tipologia di clientela che punta alla qualità, sono sempre più coloro che richiedono il trattamento perché i risultati sono davvero eccellenti. Per coloro invece che mostrano ancora qualche perplessità, le invito a provare una seduta, durante la quale vengono spiegati i vari passaggi da realizzare. Parliamo di medicina estetica rigenerativa, la vera svolta, il futuro dell’anti-age! Oramai la ricerca va avanti, e le nuove tecnologie cosmetiche sono sempre più sofisticate e all’avanguardia. Credo che sia fondamentale eseguire dei trattamenti estetici efficaci e di qualità, ancor prima di approdare o focalizzarsi solo sul filler e botox. Dobbiamo essere costantemente al passo e formarci per fare una valutazione personalizzata e soprattutto garantire risultati duraturi e sicuri grazie alla sinergia tra manualità, prodotti e apparecchiature.

Sabrina Ciani