Estate in salute, torna la rubrica del Cardarelli su YouTube

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Dopo la prima edizione su patologie oncologiche ed alte temperature, diabete e caldo, allergie e infezioni in spiaggia, salute degli anziani e ondate di calore, torna sui canali social dell’ospedale Cardarelli la rubrica “Estate in salute”.

Prima puntata: la cheratite infettiva

Prima puntata dedicata alla cheratite infettiva con lo specialista Francesco Petrillo, dirigente medico dell’Unità operativa complessa di Oculistica, diretta da Pasquale De Rosa.

“In estate la cheratite infettiva è più comune perché aumentano notevolmente i comportamenti a rischio nella gestione delle lenti a contatto”, spiega il medico. “Si tratta di un’infezione della cornea – prosegue -, la membrana trasparente che si trova davanti l’iride e che serve a mettere a fuoco le immagini. A differenza della congiuntivite, un’infezione della cornea può determinare una riduzione della vista importante, se non riconosciuta e trattata tempestivamente”.

Ma quali sono i sintomi della cheratite? “Innanzitutto, comparsa di occhio rosso, lacrimazione e secrezione. Sintomi peraltro comuni anche alla congiuntivite. Ciò che però deve metterci in guardia è il sopraggiungere di un calo della vista, dolore e fotofobia”, evidenzia Petrillo, che poi aggiunge: “In estate questo tipo di infezione è molto più frequente perché si utilizzano le lenti a contatto spesso fuori casa. Si portano al mare, in piscina. L’acqua può rappresentare un fattore di rischio importantissimo perché non è sterile, presenta una serie di microrganismi. Questa è la ragione per cui bisogna fare molta attenzione a fare il bagno con le lenti a contatto o a lavarle sotto l’acqua del rubinetto, dal momento che i microrganismi possono aderire alla superficie dei dispositivi e successivamente provocare l’infezione”.

Cosa fare

Diversi gli approcci terapeutici. “In caso di diagnosi di infezione batterica – spiega lo specialista – si usano i colliri antibiotici, spesso nelle prime fasi anche ogni ora. Qualora invece si tratti di un’infezione fungina è consigliato l’uso di antimicotici. A volte, per infezioni parassitarie, anche gli antisettici”.

“E’ fondamentale non ricorrere alla automedicazione e utilizzare rimedi fai-da-te, come colliri lubrificanti o vasocostrittori, magari presi in farmacia su autoprescrizione – sottolinea Petrillo – perché questi tamponano i sintomi ma intanto l’infezione peggiora. Occorre rivolgersi all’oculista in caso di occhio rosso, ancor di più se dolente e c’è una riduzione della vista”.

Ma quali sono le regole principali per una corretta gestione delle lenti a contatto, soprattutto in estate? “Lavarsi bene le mani e asciugarle prima di utilizzarle, non dormire con le lenti a contatto, prediligere quelle giornaliere e soprattutto evitare il contatto con l’acqua. Quindi, non indossarle quando si fa il bagno a mare, in piscina o durante la doccia”.