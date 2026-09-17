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Farmacovigilanza, convegno mercoledì 30

Di
Redazione
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Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla IV edizione del Pharmacovigilance Focus, l’appuntamento promosso da AFI, SIF, SIFO, SIARV, SIMeF e SITELF, in collaborazione con l’Italian Chapter della International Society of Pharmacovigilance.

Il 30 settembre 2026 si svolgerà, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Napoli, la IV edizione dell’evento “Pharmacovigilance Focus”.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema Risk Profile su misura: la nuova farmacovigilanza, affrontando le più recenti evoluzioni nella valutazione della sicurezza dei farmaci, con particolare attenzione al profilo rischio/beneficio personalizzato, alle Real-World Evidence, all’Intelligenza Artificiale e ai nuovi modelli di farmacovigilanza orientati al paziente.

Il tema di questa edizione sarà Risk Profile su misura: la nuova farmacovigilanza”.

Nato dalla collaborazione tra le principali società del settore — AFI, SIARV, SIF, SIMEF, SIFO, SITELF, ISOP e DISFARM — e con il contributo di un qualificato panel di relatori, l’evento si conferma come un’importante occasione di confronto e aggiornamento sui temi più attuali della farmacovigilanza.

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