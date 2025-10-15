Faville, la skin care made in Napoli

- pubblicità -

Hanno fondato e realizzato Faville Beauty Rituals, il loro progetto skin care consapevole. Un brand tutto femminile che unisce la mente creativa alla professionalità di due giovani donne tenaci e determinate, ma soprattutto grandi amiche. Anna Merolla e Francesca Massarelli, biologhe, cosmetologhe, e un laboratorio, la loro ‘comfort zone’ nel quartiere Chiaia, a ridosso di Piazza del Plebiscito. Le idee, i sogni e la competenza, emergono a pieno titolo nella loro linea di prodotti che uniscono letteralmente scienza, istinto ed emozioni.

Tanta la passione dietro la linea Faville, e anche amore a tutto tondo per il proprio lavoro, il cui intento è quello di mettere la tecnologia al servizio della natura, offrendo risultati in termini di efficacia e innovazione. Quando si pensa ai cosmetici, (creme idratanti, anti-age, contorno occhi, sieri, gel o maschere), si è soliti immaginare il risultato finale e cioè il profumo, la texture, i colori del packaging, la sensazione sulla pelle. Ma è bene scoprire e conoscere che tutto parte dalla progettazione di formule inedite, studiare e testare gli ingredienti attivi per assicurare i risultati, una grande attenzione alle materie prime, la resistenza a diverse condizioni ambientali: un processo altamente specializzato per garantire la massima tollerabilità a chi acquista il prodotto. Studiare le formulazioni cosmetiche, sfatare falsi miti , infondere sicurezza e consigliare la clientela con onestà sono il tratto distintivo delle due dottoresse che ci raccontano di “Faville”.

Quali sono i punti di forza della linea Faville?

I prodotti del nostro brand, Faville, sono: onesti, ipoallergenici e artigianali. Sono onesti perché fanno quello che promettono dal momento che contengono le quantità giuste di attivi che vantano; contengono solo profumi delicati e ipoallergenici; sono artigianali perché li facciamo con le nostre mani dall’ inizio alla fine e questo ci permette di mantenere alta la qualità e l’attenzione al dettaglio. Ah…poi sotto baciati dal sole di Napoli…esiste un punto di forza… più forte di così?

Qual è il vostro claim e cosa vi ha ispirato?

“Scienza e natura per una skin care routine consapevole, in pochi semplici gesti.”

Il nostro claim racchiude molto di quello che siamo e che vorremmo trasmettere. Ci hanno ispirato tutte le donne come noi, che sempre prese da mille impegni, accusano sempre di avere pochissimo tempo da dedicare alla loro skin care routine. Siamo fermamente convinte che la skin care routine debba essere un piacere e che non è necessario eseguire mille passaggi affinché sia efficace. La skin care routine deve adattarsi alle esigenze di ognuna di noi e non il contrario!

Come sono concepiti i vostri prodotti?

I nostri prodotti nascono dall’incontro tra le nostre esigenze e la nostra passione per la scienza e la ricerca. Alla scrivania studiamo in che forma e con che attivi vogliamo risolvere un esigenza e poi ci spostiamo in laboratorio per lo sviluppo del prodotto, eventuali modifiche e test.

Faville si caratterizza anche per l’approccio one-to-one con la clientela. In che modo?

Il rapporto diretto con il cliente è una parte che, non solo ci sta molto a cuore, ma che proprio ci piace! Essendo cosmetologhe, oltre che biologhe, ed essendo molto chiacchierone, abbiamo pensato che il modo più semplice di trasmettere il nostro messaggio di una “skin care routine consapevole,in pochi semplici gesti” fosse parlare con le persone, offrendo un servizio di consulenza skin care e analisi della pelle. Per fare questo quindi spesso partecipiamo a fiere e/o organizziamo giornate dedicate in bioprofumerie. In assenza di questi eventi ovviamente siamo sempre disponibili per consulenze online o anche solo per un consiglio sui social!

Il futuro di Faville? Cosa lancerà, quali le novità?

Il futuro è ancora tutto da scrivere…ma diciamo che stiamo seminando bene, muovendoci con entusiasmo e attenzione, vedremo che fioriture arriveranno! Il nostro obiettivo è continuare a crescere in modo coerente con i nostri valori. Il prossimo sarà un prodotto un po’ speciale, frutto di un lavoro che va oltre il nostro laboratorio… ma per ora manteniamo un po’ di mistero. Diciamo solo che quando i sogni incontrano la ricerca, nascono cose belle…sFAVILlanti!!

Sabrina Ciani