Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald arriva a Napoli

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald aprirà la sua prima struttura nel sud Italia: una Ronald McDonald Family Room all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli. Una vera e propria casa costruita tra i padiglioni del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda, volta ad accogliere le famiglie dei bambini che affrontano difficili percorsi di cura. I lavori inizieranno entro la fine di quest’anno, per poi concludersi entro la fine del 2026.

Da oltre 25 anni Fondazione Ronald è presente sul territorio italiano con le sue strutture di accoglienza dove ospita intere famiglie, circa 3000 ogni anno: dai genitori, ai fratelli e le sorelle dei bambini malati in cura lontano dalle loro città di origine. Si tratta delle Family Room situate all’interno di ospedali d’eccellenza e delle Case Ronald, posizionate nelle loro vicinanze, nate per promuovere il modello di cura “Family Centered Care” che pone al centro del percorso di cura di un bambino malato tutta la famiglia.

“Il fenomeno della mobilità sanitaria in Italia interessa più di 90.000 tra bambini e caregiver, un flusso che viaggia principalmente da sud a nord. Questo nuovo primo programma nel sud Italia segna un cambio rotta importante, che permetterà ai piccoli pazienti che lo necessitano, di rimanere nella propria regione, vicino a casa”. Commenta Giuseppe Pisani, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ETS. “La nuova Family Room è per me, cittadino di Napoli, e per la Fondazione motivo di grande orgoglio, poiché rappresenta un significativo progetto di valorizzazione del territorio a servizio della comunità. Lancio un appello ai volontari e ai nuovi partner della mia città che potranno sostenerci in questa nuova avventura e ringrazio di cuore le istituzioni dell’Ateneo e dell’Azienda Ospedaliera che lo hanno reso possibile.”

La nuova Family Room sarà grande circa 230mq e sarà collegata al padiglione del Dipartimento Materno Infantile del Federico II. La strutta sarà provvista di quattro camere da letto, ampi spazi comuni, una cucina e una stanza adibita allo smartworking: un luogo prezioso che permette alle famiglie di stare accanto ai propri bambini nel percorso di cura, potendo contare su una vera e propria casa dove trovare sostegno e conforto.

“Siamo orgogliosi che la prima Family Room della Fondazione Ronald McDonald nel Sud Italia prenda vita proprio all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. È un progetto che sentiamo profondamente, perché ci permette di essere realmente più vicini ai bisogni delle persone e di proseguire nell’umanizzazione dei percorsi. Offrire alle famiglie uno spazio accogliente, sereno e funzionale significa accompagnarle nel percorso di cura e alleviare, almeno in parte, il peso emotivo e pratico che vivono accanto ai loro bambini“, sottolineano il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Giovanni Esposito e il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Giuseppe Longo.

“Nel nostro Dipartimento, il percorso di cura coinvolge inevitabilmente l’intero nucleo familiare il cui sostegno è parte integrante del processo assistenziale, sia sul piano clinico che psicologico. Le family room rappresentano un supporto concreto in questa direzione: spazi dedicati che permettono alle famiglie di restare vicine, in un ambiente protetto e accogliente, anche nei momenti più difficili, valorizzando la continuità tra assistenza, cura ed accoglienza“, le parole del Direttore del Dipartimento ad Attività Integrata Materno Infantile dell’Azienda Giuseppe Bifulco