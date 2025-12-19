Geriatri a congresso a Scampia

- pubblicità -

La povertà mina la salute, con effetti visibili in tutte le fasce di età. Ma ridotte possibilità economiche pesano soprattutto sull’invecchiamento e sulla longevità, con impatto crescente sugli anziani in termini di anni di vita persi.

E proprio la longevità intesa come diritto all’invecchiamento in salute, legato a una più equa distribuzione delle risorse, sarà al centro della riflessione di un suo nuovo e diverso significato, filo conduttore del Congresso nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), “Liberi e Longevi”.

L’evento, che si apre oggi, si svolgerà fino al 20 dicembre per la prima volta nel quartiere di Scampia, a Napoli, luogo simbolo di difficoltà socioeconomiche e di emarginazione, ma anche di riscatto sociale e resilienza e dove nasce un magnifico polo universitario.