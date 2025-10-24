Giornate della Salute, Coldiretti in sinergia con Santobono

- pubblicità -

La salute passa anche attraverso la sana alimentazione, questo il filo conduttore degli eventi di Casa Coldiretti al Villaggio della Salute in Piazza del Plebiscito a Napoli. Il 25 e 26 ottobre, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli.

La grande novità di quest’anno è la sinergia con l’Ospedale Santobono. La Coldiretti Napoli sarà di supporto alle attività dell’ospedale pediatrico con l’Agriasilo e la distribuzione di Melannurca campana igp.

La mattina del sabato è dedicata al progetto “Nutrizione Mediterranea” a partire dalle 10.30 spazio al Vademecum riservato ai più piccoli con gli autori il giornalista Roberto Esse e la nutrizionista Francesca Marino che proseguirà a dispensare consigli con l’aiuto di Roberta Colucci.

Non manca lo spazio dedicato alle degustazioni con i formaggi principali della regione Campania: la Mozzarella con Latte di Bufala del Caseificio Tenuta San Felice. Ad ora di pranzo invece l’appuntamento è con il Re dei Monti Lattari il Provolone del Monaco Dop offerto dal Consorzio di Tutela.

Ad aprire e chiudere saranno due laboratori molto apprezzati quello dedicato alla lavanda a cura di Cecilia Carleo e sul pane agricolo dell’azienda Resilia.

Domenica invece spazio anche all’Olio Evo con l’Aprol, al Basilico Napoletano di Armando Capasso e alla Melannurca Campana Igp con l’azienda Giaccio Frutta.

Non manca l’angolo fotografico con la panchina fiorita dedicata a quanti vogliono realizzare selfi e foto instagrammabili.

Il Villaggio della Salute è aperto a tutti e completamente gratuito. I visitatori possono ricevere consulenze mediche ed effettuare oltre quaranta diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche. Tutto questo sarà possibile grazie alla partecipazione di medici, specialisti e operatori sanitari.