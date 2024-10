Giornate della Salute in piazza del Plebiscito

- pubblicità -

Il 26 e 27 ottobre piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con la terza edizione di “Salute per tutti”, un’iniziativa di prevenzione ed informazione medica organizzat a dal Comune di Napoli che gode del patrocinio della Regione Campania e dell’Università Federico II.

Grazie alla collaborazione delle Aziende Sanitarie locali, dell’AOU Federico II, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, delle Aziende Ospedaliere, degli Ordini Professionali, delle Associazioni e Società Scientifiche e delle Municipalità verranno fornite informazioni a tutti i partecipanti con l’obiettivo principale di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e favorire l’accesso a una serie di prestazioni sanitarie in numerose discipline.

Saranno presenti, infatti, stand informativi e attrezzature diagnostiche per eseguire esami come l’ecografia, la misurazione della pressione arteriosa, il controllo della glicemia e molto altro.

Non mancheranno anche spazi dedicati alla nutrizione e al benessere psicofisico, con incontri su stili di vita salutari, attività fisica e supporto psicologico. I visitatori potranno partecipare anche a workshop e conferenze su temi legati alla prevenzione e alla gestione delle principali patologie croniche ed alla medicina veterinaria.

“Nelle grandi città e nelle aree metropolitane non c’è solo una difficoltà di fornire le prestazioni, ma c’è anche il problema di non riuscire ad intercettare il bisogno di sanità delle persone. Ci sono tanti cittadini italiani, spesso anziani o persone in condizioni di marginalità, e tanti amici delle comunità straniere che vivono e lavorano nella nostra città, che non sanno come avvicinarsi alla sanità. Questo è un tema che va affrontato in maniera radicale. Noi cominciamo a dare un messaggio che è quello di portare, con le Giornate della Salute, la sanità verso le persone”, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi nel corso della presentazione che si è tenuta oggi nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

“Siamo orgogliosi di presentare questo nuovo appuntamento con la salute, che ha già dimostrato la propria efficacia negli anni passati, coinvolgendo circa 15.000 persone e garantendo oltre 50.000 prestazioni ad ogni edizione. Grazie a questo impegno, in molti casi siamo riusciti a effettuare diagnosi precoci, un elemento cruciale per migliorare la cura della salute. L’iniziativa inoltre rappresenta un fondamentale strumento di inclusione sociale, perché ci permette di raggiungere chi, a causa della povertà sanitaria, spesso resta ai margini del sistema di cura” ha affermato l’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada che ha concluso con un caloroso invito a tutta la cittadinanza: “Partecipate numerosi e cogliete questa occasione per prendervi cura della vostra salute. Vi aspettiamo in piazza per vivere insieme queste giornate di prevenzione, consapevolezza e solidarietà”.