Gran caldo in arrivo, le raccomandazioni dei medici per anziani, fragili e malati cronici

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L’arrivo di giornate segnate da temperature elevate e forte esposizione al sole impone massima prudenza, soprattutto per le persone più fragili.

FIMMG Campania lancia un appello alla popolazione: evitare comportamenti rischiosi, limitare le uscite nelle ore più calde e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, pazienti cronici, persone non autosufficienti e cittadini che vivono soli.

Caldo estremo fattore di rischio

In presenza di malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, renali o neurologiche, oppure in caso di terapie farmacologiche complesse, il caldo estremo può diventare un fattore di rischio concreto.

Disidratazione, cali di pressione, peggioramento di condizioni croniche, colpi di calore e accessi impropri o tardivi ai servizi di emergenza possono essere prevenuti con comportamenti corretti e, soprattutto, ascoltando i consigli del proprio medico di famiglia.

Medici di famiglia: non esporsi al sole nelle ore più calde

“Il primo messaggio è semplice: nelle giornate di caldo intenso non bisogna esporsi inutilmente al sole, soprattutto tra le 11:00 e le 18:00”, spiega Luigi Sparano, segretario regionale vicario FIMMG Campania e medico di famiglia.

“Anziani, fragili e malati cronici devono programmare le uscite al mattino presto o nelle ore serali, bere con regolarità e non attendere lo stimolo della sete. Il caldo può aggravare malattie già presenti e può interferire con l’equilibrio di alcune terapie. Per questo raccomandiamo di non sospendere né modificare farmaci di propria iniziativa, ma di confrontarsi sempre con il medico”.

Regole di prevenzione

FIMMG Campania invita i cittadini a seguire alcune semplici regole di prevenzione:

• evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata;

• bere acqua frequentemente, anche quando non si avverte sete, salvo diverse indicazioni mediche;

• limitare alcolici, bevande zuccherate e consumo eccessivo di caffeina;

• preferire pasti leggeri, frutta, verdura e alimenti facilmente digeribili;

• indossare abiti chiari, leggeri e traspiranti;

• rinfrescare gli ambienti domestici, schermando le finestre esposte al sole;

• evitare attività fisica intensa nelle ore più calde;

• non lasciare mai bambini, anziani, persone fragili o animali in auto, neppure per pochi minuti;

• controllare più spesso familiari, vicini o conoscenti anziani che vivono soli;

• rivolgersi al medico di famiglia in caso di dubbi, soprattutto se si assumono diuretici, antipertensivi o farmaci per patologie croniche.

In caso di necessità rivolgersi al medico di famiglia

“Il medico di famiglia è spesso il primo punto di riferimento per intercettare situazioni di rischio”, dice poi Corrado Calamaro, FIMMG Napoli.

“Una telefonata tempestiva o un messaggio può evitare complicazioni. Ma serve anche una responsabilità collettiva: chi ha un genitore anziano, un vicino solo o un familiare fragile deve verificare che beva, mangi, resti in ambienti adeguati e non esca nelle ore più pericolose”. Attenzione ai sintomi che possono indicare un problema legato al caldo: debolezza improvvisa, vertigini, confusione, nausea, mal di testa intenso, crampi, pelle molto calda, svenimento o peggioramento dello stato generale.

“Il caldo estremo va affrontato con buon senso e prevenzione, non con allarmismo”, concludono Sparano e Calamaro.

“Il nostro appello è rivolto soprattutto ai cittadini più vulnerabili: non sfidate il caldo, proteggetevi. Evitare un’esposizione inutile può significare evitare un accesso in pronto soccorso o una complicanza grave”.