Grande successo di Salute per Tutti

Si è conclusa con grande successo la quarta edizione di “Salute per Tutti”, l’iniziativa promossa dal Comune di Napoli e patrocinata dalla Regione Campania, che ha visto la partecipazione di oltre 50.000 utenti.

Grazie alla consolidata collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Napoli Luigi Vanvitelli, l’AOU Luigi Vanvitelli, le Aziende ospedaliere cittadine, gli Ordini Professionali, le Società Scientifiche, le Associazioni e le Municipalità, il Villaggio della Salute ha offerto screening medici gratuiti, consulenze sanitarie e informazioni utili in diversi ambiti della salute, inclusa l’area veterinaria.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di favorire l’accesso ai programmi di screening, in particolare per le fasce più fragili della popolazione, e di promuovere la cultura della prevenzione e della diagnosi precoce.

In piazza Plebiscito sabato 25 e domenica 26 ottobre la quarta edizione dell’iniziativa «Salute per tutti», lo spazio creato dal Comune di Napoli per garantire gratuitamente visite mediche, controlli, ed esami.

Sono oltre quaranta gli sportelli diagnostici, che vanno dalla cardiologia all’urologia, dalla prevenzione oncologica alla salute mentale.