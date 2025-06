Grande successo per la Giornata Internazionale dello Yoga

- pubblicità -

Si è conclusa con grande successo a Roma, nella splendida cornice dei Giardini di Castel Sant’Angelo, l’11ª edizione della Giornata Internazionale dello Yoga, celebrata sabato 21 giugno in concomitanza con il solstizio d’estate e promossa dall’Ambasciata dell’India in Italia.

L’evento ha visto la partecipazione entusiasta di centinaia di persone, che hanno preso parte alle attività dedicate alla pratica dello yoga e alla promozione dei suoi benefici, con un programma ricco e coinvolgente. Ad inaugurare ufficialmente la manifestazione è stata l’Ambasciatrice indiana in Italia, Vani Sarraju Rao. Dopo il saluto istituzionale ha preso il via la sessione collettiva di Common Yoga Protocol, momento centrale della giornata. La serata è stata arricchita da una suggestiva performance di musica classica indiana, realizzata in collaborazione con il festival Summer Mela.

La manifestazione romana si è inserita nelle celebrazioni ufficiali organizzate in tutta Italia, che hanno coinvolto anche città come Firenze, Napoli, Brindisi, Foligno, Grosseto, Bressanone e San Marino, grazie al prezioso contributo di associazioni yoga, università, amministrazioni locali e partner culturali.

A Foligno la giornata è stata celebrata con una sessione guidata da Aslinah Jaffar, ospite da Londra, presso l’Oratorio del Crocifisso, in collaborazione con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Perugia. A Firenze, l’iniziativa si è articolata su due giorni con sessioni tenute da Pankaj Jain di Art of Living, accompagnate da momenti musicali. A Grosseto, la celebrazione presso il Forte di San Rocco ha visto un’intera giornata di attività, culminata in una sessione ufficiale secondo il protocollo indiano, guidata da Fabio Pitti.

Anche Napoli ha partecipato con un evento all’Orto Botanico dell’Università Federico II, organizzato dalla scuola “Semi di Yoga”, mentre a Brindisi la celebrazione si è svolta sul Lungomare Regina Margherita il 22 giugno. A Bressanone, infine, la sessione si è tenuta nei Giardini della Biblioteca Civica con il supporto del Comune e dell’Università di Bolzano.

L’11ª Giornata Internazionale dello Yoga ha confermato ancora una volta l’interesse crescente verso questa antica disciplina, riconosciuta nel 2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Una giornata all’insegna del benessere, dell’armonia e dell’unione tra culture, che ha ribadito l’impegno dell’Ambasciata dell’India in Italia nella promozione dello yoga come strumento di equilibrio fisico, mentale e spirituale.