Halloween, ispirazioni beauty per un look da urlo

Streghe, fantasmi, vampiri, scheletri e mostri di ogni genere: il make-up di Halloween è sempre caratterizzato da uno stile dark, gotico e decisamente sopra le righe, fatto di dettagli ad alto impatto, perfetti per garantire travestimenti “da paura”.

Dai più semplici, a quelli più elaborati, il dictat è unico: un risultato “wow”, che dia un effetto spettacolare, che faccia sentire protagonisti di un party a tema, di una serata in discoteca o anche, semplicemente, di una serata tra amici.

La base, inutile dirlo, la fanno i prodotti, che devono essere di alta qualità, super-performanti e long lasting, a prova di una lunga e spaventosa notte.

Tra scelte sofisticate e vibes terrificanti, immancabile per le nuance del make-up è il nero, per realizzare un perfetto smokey eyes o per dettagli “paurosi”, come cicatrici e occhiaie. Il duo perfetto, per uno sguardo intenso, audace e per un trucco di sicuro effetto, è mascara ed eyeliner. Il mascara #Occhidigatto Volume Queen di BEAUTIVES è a lunga tenuta, per ciglia voluminose e incurvate senza sbavature. Grazie alla sua forma unica, permette di separare e definire ogni ciglio con precisione, amplificando lo sguardo. Ideale per un look che dovrà durare tutta la notte, anche l’eyeliner ultra-precision di BEAUTYVES, per tratti precisi e definiti. L’asciugatura rapida evita le sbavature e lo rende adatto a tutti, anche i principianti; con la Vitamina E, protegge e nutre le palpebre e grazie all’estratto di camomilla è anche lenitivo per occhi sensibili.

Per creare poi trucchi di Halloween super-glam, è d’obbligo l’abbinamento con la combo #24mila Baci, matite e tinte labbra di BEAUTYVES. La matita labbra assicura un tratto preciso e un colore intenso, una texture cremosa, long lasting e waterproof, senza bisogno di ritocchi. Con cera d’api, cera di carnauba e olio di ricino, ammorbidisce e favorisce la salute delle labbra. La tinta labbra transfer-proof offre, in fine, colore forte a lunga durata con finish matte, ad alta coprenza. Idratante e antiossidante, grazie al burro di karitè e alla Vitamina E, nutre e previene le screpolature.

Tra le 5 disponibili, è possibile scegliere una nuance accesa, sia per la matita che per la tinta labbra, così da ricreare le classiche labbra rosso sangue da vampiro o per dettagli “bloody” su viso e corpo.