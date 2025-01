I Am Hero: innovazione terapeutica tra AI e realtà virtuale

- pubblicità -

I Am Hero è un’innovativa start-up italiana che sta trasformando il settore terapeutico attraverso una soluzione digitale basata sulla realtà virtuale. Fondata e guidata da Annamaria Schena, l’azienda è stata costituita cinque anni fa con l’intento di arricchire i metodi terapeutici tradizionali. Il tutto grazie a uno strumento capace di aumentare l’entusiasmo dei pazienti e migliorare i risultati clinici.

Sostenuto da finanziamenti europei, il progetto ha dato vita a un serious-game.

Quest’ultimo, tramite scenari interattivi, mira a sviluppare le capacità cognitive e comportamentali di giovani con disturbi del neurosviluppo.

La Schena spiega che «i pazienti utilizzano un visore collegato a una dashboard che traccia i progressi e si integra con la cartella clinica digitale. Quest’anno, la piattaforma è stata potenziata ulteriormente attraverso l’integrazione di un sistema di Intelligenza Artificiale, capace di personalizzare la terapia in base alle specifiche esigenze di ogni bambino».

I Am Hero è rivolto a pazienti con diagnosi di ADHD, Disturbi Specifici dell’Apprendimento e Disturbo dello Spettro Autistico. Copre vari gruppi di età: dalla scuola primaria e secondaria fino agli adolescenti e agli adulti con difficoltà nel sistema esecutivo.

Il ruolo di Mattia Ugliano è stato cruciale per il successo della start-up, che ha beneficiato di voucher da Invitalia per progetti formativi negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles e New York.

Inoltre, il dispositivo ha ottenuto numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Tra questi, il riconoscimento come dispositivo medico dal Ministero della Salute.

«Grazie alla recente collaborazione con BTL – prosegue la Schena – la diffusione di I Am Hero è destinata a crescere, segnando un passo importante nei trattamenti per i pazienti con disturbi del neurosviluppo».