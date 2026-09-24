“Il Valore del Cuore”: a Napoli il galà che unisce arte e solidarietà

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Martedì 29 settembre 2026, alle ore 19:00, la sede della Fondazione Banco di Napoli, in Via dei Tribunali 213, ospiterà “Il Valore del Cuore” – Gran Galà del Welfare Culturale, prima edizione della rassegna promossa dall’Associazione di Promozione Sociale “Noi con Voi”, realizzata Il titolo scelto per questa edizione è “Il dono dell’arte; Radici, Eccellenze e Solidarietà”.

Danza, musica e linguaggi contemporanei si intrecceranno in un unico racconto, costruito intorno a sette temi guida: Arte, Cultura, Solidarietà, Prevenzione, Persone e Storie, Cura e Vicinanza, Futuro e Vita. L’obiettivo della serata è celebrare l’arte come dono, le radici come forza, le eccellenze come ispirazione e la solidarietà come orizzonte, in linea con il motto dell’Associazione: “Nel cammino più difficile, Noi con Voi. Sempre.”

Debutta “Prevenzione in Movimento – Salute per Tutti 2.0”

Nel corso della serata sarà presentato ufficialmente “Prevenzione in Movimento – Salute per Tutti 2.0”, il progetto realizzato nell’ambito dell’Avviso Straordinario Sperimentale SUDdiVISIONI della Fondazione Banco di Napoli. Per 12 mesi, unità mobili e ambulatori territoriali porteranno gratuitamente nelle province di Napoli, Salerno e Caserta 7 tappe di screening – senologia, dermatologia, endocrinologia, nefrologia e prelievi ematici – oltre a consulenze specialistiche, convegni medici e infopoint nelle scuole.

Il progetto è pensato per raggiungere fasce fragili, giovani, caregiver e persone con disabilità sensoriali, garantendo interpreti LIS e percorsi facilitati.

“Con ‘Il Valore del Cuore’ vogliamo dimostrare che l’arte e la cultura possono essere strumenti concreti di prevenzione e coesione sociale – dichiara Rosella Esposito, Presidente di Noi con Voi Oncologia Frattamaggiore – mentre con ‘Prevenzione in Movimento 2.0’ portiamo la salute dove spesso non arriva, con un modello di medicina di prossimità che vogliamo rendere stabile nel tempo.”

Noi con Voi Oncologia Frattamaggiore APS è un’associazione di promozione sociale, costituita nel 2021 e con sede ad Afragola (NA), impegnata nel supporto ai pazienti oncologici e alle loro famiglie e nella promozione della prevenzione sanitaria sul territorio campano.