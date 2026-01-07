Inaugurazione Padiglione Monumentale restaurato del Cardarelli

- pubblicità -

È previsto per domani, giovedì 8 gennaio 2026, l’evento di restituzione alla comunità del restaurato Padiglione monumentale dell’ospedale Cardarelli, patrimonio della città.

A partire dalle ore 10:00, presso lo scalone principale, si terrà dapprima la cerimonia di svelamento della scultura realizzata dall’artista Lello Esposito, cui seguirà l’inaugurazione del nuovo spazio di accoglienza al piano terra, con il desk deputato all’informazione, l’orientamento e la presa in carico dell’utenza e la presentazione del progetto di comunicazione visiva alle pareti.

Alle ore 10:30 si terrà al secondo piano, nel rinnovato Salone Moriello, oggetto di restauro conservativo e rifinito con allestimenti ed impianti moderni, l’incontro dal titolo “Ospedale Cardarelli, al cuore della Comunità”, a cui parteciperanno il direttore generale del Cardarelli Antonio d’Amore, il prefetto di Napoli Michele di Bari, il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana Gaetano Manfredi, l’attrice Marina Confalone, il presidente della Regione Roberto Fico.

I lavori saranno condotti da Antonello Perillo, condirettore nazionale Tgr Rai. Nel corso del convegno sarà presentato il nuovo video istituzionale dell’ospedale Cardarelli realizzato con lo scrittore Maurizio De Giovanni e verrà proiettata una testimonianza della giornalista Myrta Merlino su suo nonno Giulio Palermo, insigne pneumologo a cui è intitolato l’omonimo padiglione. Per l’occasione sarà illustrato il progetto di comunicazione visiva dedicato ai grandi maestri del Cardarelli a partire dal 1946, ai primari in carica, ai direttori generali susseguitisi negli anni alla guida dell’ospedale e ai pazienti che con i loro volti hanno scelto di rendere testimonianza della propria esperienza di cura.

Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città di Napoli e della Campania, rappresentanti del mondo della sanità, dell’accademia, dell’editoria, delle professioni, dell’imprenditoria e le associazioni dei pazienti.