La salute maschile e il Novembre Blu a Tufino venerdì 22

Novembre è il mese della prevenzione maschile. Se le donne sono più consapevoli ed attente a sottoporsi a screening ed esami di controllo per preservare la propria salute, gli uomini a volte, sono più superficiali e restii a far rientrare nella loro agenda la parola prevenzione.

E proprio su questo aspetto a cui punta la dottoressa Mara De Falco, che anche per quest’anno, ha organizzato la seconda giornata della salute, prevenzione e benessere, presso i locali del Comune di Tufino.

Fare dei controlli periodici e specifici in base all’età, è lo strumento più utile per prevenire e monitorare eventuali rischi di patologie di natura prettamente maschile.

In piazza Felice Esposito, venerdi 22 novembre 2024, a partire dalle ore 16 si aprono le porte alla volontà di sensibilizzare gli uomini e fornire gli strumenti utili per tutelare il proprio stato di salute. Previsti screening gratuiti grazie alla preziosa collaborazione del Dott. Carmine Dalia, Direttore UOC Medicina Interna, la dottoressa Daniela Della Gala, Direttore Sanitario della Rete Laboratori Della Gala e la dottoressa Donatella Paola Provvisiero, biologa, nutrizionista. Promuovere la prevenzione attraverso la corretta informazione e la conoscenza delle malattie che colpiscono gli uomini dall’adolescenza fino all’età più matura, in modo serio sul territorio, è la finalità della dottoressa De Falco e tutti gli specialisti che hanno aderito all’iniziativa Novembre Blu. Uno stile di vita sano, la corretta alimentazione, osservare una regolare attività fisica, non fumare, significa imparare a costruire abitudini virtuose per garantirsi il benessere psicofisico.

Sabrina Ciani