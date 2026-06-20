McFIT inaugura a Mugnano di Napoli

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È stato inaugurato ieri il nuovo centro McFIT di Mugnano di Napoli, in Via Pietro Nenni 8. La nuova struttura, che si sviluppa su una superficie di circa 2.500 metri quadri, rappresenta la 42ª apertura del brand McFIT in Italia, la 46ª considerando anche gli altri marchi di RSG Group Italia (2 Gold’s Gym e 2 John Reed).

Una nuova apertura che consolida la presenza del marchio leader europeo nel settore fitness nell’area nord del capoluogo campano e prosegue il percorso di crescita avviato da RSG Group Italia nel territorio partenopeo, dopo la recente inaugurazione del centro di Secondigliano.

Il successo è allenamento

L’opening del centro di Mugnano ha avuto un’identità precisa, sintetizzata dal claim “Il successo è allenamento”: un racconto che mette in dialogo il mondo del fitness e quello della cultura urbana. Non si diventa una stella del rap senza un allenamento mentale, fisico e lirico, frutto di disciplina e impegno; fitness e rap condividono la stessa radice fatta di ripetizione, fatica e costanza come strumenti di costruzione di sé. Da qui l’idea di trasformare l’inaugurazione in un’esperienza che unisce allenamento, arte e musica.

L’inaugurazione

La serata, aperta alle ore 18:00 da un momento istituzionale alla presenza del Sindaco di Mugnano di Napoli Pierluigi Schiattarella, dell’assessore comunale Biagio Migliaccio e di Giuseppe Chianese, Fiduciario CONI di Mugnano, ha proposto un programma che ha intrecciato sport e creatività: la presentazione delle opere firmate Grafiche Napoletane, il dj set del collettivo Hellheaven11 e una lezione di gruppo funzionale tenuta dal team di istruttori del nuovo centro. Un format pensato per far conoscere da vicino la struttura, le attrezzature e il team che animerà la palestra, in un clima di festa aperto alla comunità locale.

La mostra in collaborazione con Grafiche Napoletane

Cuore artistico dell’evento la mostra realizzata in collaborazione con Grafiche Napoletane, progetto editoriale e creativo nato in provincia di Napoli che celebra l’identità visiva della città attraverso stampe, collaborazioni e contaminazioni artistiche. Per l’occasione è stata allestita una galleria dedicata alla genealogia del rap napoletano, un percorso che ripercorre trent’anni di scena partenopea: dalle radici dei pionieri fino agli artisti che oggi la rappresentano nel mainstream. A scandire il ritmo della serata il dj set di Hellheaven11, crew e collettivo hip hop napoletano nato nel 2016 e oggi tra le realtà più riconosciute del djing hip hop in città.

Tra gli ospiti della serata anche gli attori di Mare Fuori Cartisia Somma, Manuele Velo e Carlotta Pinto, volti della nota serie tv ambientata a Napoli che racconta percorsi di crescita e riscatto giovanile.

Samuele Frosio (RSG Group Italia)

Samuele Frosio, Amministratore Unico di RSG Group Italia, ha dichiarato: “Dopo le aperture di Napoli Centro e Secondigliano, McFIT continua a investire nell’area metropolitana napoletana con il nuovo centro di Mugnano, uno dei comuni più popolosi dell’hinterland. Questo progetto va oltre la realizzazione di una palestra di ultima generazione: rappresenta un intervento di riqualificazione urbana e sociale pensato per contribuire al benessere e alla qualità della vita della comunità locale. Vogliamo offrire alle persone non solo uno spazio moderno, innovativo e accessibile dedicato allo sport, ma anche l’opportunità di diventare protagoniste di un percorso di crescita, cambiamento e inclusione sociale.”

Promozione speciale

In occasione dell’apertura, dal 19 giugno al 31 agosto chi sceglierà di iscriversi potrà usufruire di una promozione speciale: i primi due mesi di abbonamento gratuiti, con i restanti dieci a pagamento. Un’iniziativa pensata per permettere alla comunità locale di conoscere da vicino il nuovo centro e vivere in prima persona l’esperienza McFIT.

Con l’apertura di Mugnano di Napoli, McFIT conferma la propria visione: lo sport non è solo performance, ma uno strumento concreto di crescita, connessione e cambiamento, capace di dialogare con la cultura e l’identità dei territori in cui il brand sceglie di insediarsi.