MiiN Cosmetics, la beauty coreana a Napoli

https://miin-cosmetics.it/ ) che raggiunge quota 14 punti vendita in Italia, arrivando con questo negozio in Campania anche al Sud. Nuova apertura in via Chiaia n°78 a Napoli per MiiN Cosmetics () che raggiunge quota 14 punti vendita in Italia, arrivando con questo negozio in Campania anche al Sud.

MiiN Cosmetics ha aperto il suo primo negozio a Barcellona nel 2014. La fondatrice della catena Lilin Yang aveva infatti scoperto durante i suoi viaggi in Europa che non riusciva a trovare i prodotti coreani e si è chiesta: “perché non portarli qui?”.

La mission aziendale della catena è offrire ai clienti un’esperienza di shopping simile a quella vissuta a Seoul, proponendo più di 40 brand coreani in portafoglio ed oltre 400 prodotti.

Come ha evidenziato Gianluca Rinaldi, consulente retail che ha definito la trattativa, MiiN Cosmetics riflette il successo ormai planetario nel settore della bellezza della cosiddetta k-beauty, la cosmetica coreana.

Si tratta di un insieme di trattamenti, principalmente legati alla cura della pelle, basati su ingredienti naturali e rituali come la famosa routine coreana per ottenere il tanto ricercato effetto “glass skin”.