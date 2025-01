Mindfulness, meditazione e consapevolezza

- pubblicità -

Preparati a immergerti in un’esperienza straordinaria! In questo evento esclusivo, il pubblico è invitato a partecipare a una serata di profonda introspezione e meditazione, guidata da Alessio, un maestro delle tecniche di consapevolezza e mindfulness.

Non sarai un semplice spettatore, ma un protagonista attivo del tuo viaggio interiore. Attraverso una serie di meditazioni guidate e momenti di riflessione profonda, avrai l’opportunità di esplorare il tuo corpo e la tua mente, confrontandoti con pensieri, emozioni e automatismi che spesso rimangono nell’ombra.

Non esiste un copione per le tue risposte o reazioni: ogni partecipante avrà la libertà di vivere l’esperienza in modo autentico, scoprendo un nuovo e affascinante modo di relazionarsi con la propria interiorità.

Questa serata si trasformerà in uno specchio che riflette la tua mente, rivelando intuizioni uniche e personali che ti accompagneranno nel tuo cammino di crescita.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento trasformativo!

data: 22 Febbraio 2025

location: Teatro Troisi, Napoli

biglietti disponibili su: BIGLIETTI