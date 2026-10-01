Monaldi, appello delle famiglie dei bambini cardiopatici: dobbiamo andare altrove. Direzione: nessuna sospensione

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Esprimono “profondo disagio, dispiacere e smarrimento” le famiglie dei bambini cardiopatici seguiti dall’ospedale Monaldi di Napoli, alle prese da mesi con una situazione definita “drammatica” dopo il tragico caso del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo morto a febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito.

L’inchiesta e lo stop alle attività operatorie

L’inchiesta della Procura di Napoli, che coinvolge diversi medici della struttura, ha portato alla sospensione delle attività operatorie più complesse. Una decisione che, spiegano le famiglie in un comunicato, ha avuto conseguenze pesantissime sulla continuità assistenziale dei piccoli pazienti.

“Costretti a emigrare per gli interventi più delicati”

“Per gli interventi più complessi e per le cardiopatie più delicate – si legge nella nota – molte famiglie sono costrette a lasciare la Campania e a spostarsi a Roma, Genova, Torino, Bologna, Milano. Ci viene riferito che al Monaldi, al momento, non ci sarebbero le condizioni adeguate per effettuare determinati interventi in sicurezza”.

Una situazione che genera paura: “Viviamo con il timore di non avere un centro di riferimento vicino casa in grado di rispondere a tutte le nostre esigenze, oltre il primo soccorso”.

La continuità di cura spezzata

Molti dei bambini erano stati operati in passato dal cardiochirurgo Guido Oppido, oggi indagato. “Oggi siamo costretti a cambiare regione per i controlli e per i successivi interventi. Siamo affidati a professionisti che non conosciamo”, scrivono le famiglie, sottolineando come “si spezza quella continuità di cura che per un bambino cardiopatico è vitale”.

L’appello alle istituzioni

Le famiglie si rivolgono pubblicamente alla Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, alla Regione Campania e alle istituzioni competenti:

“Gli investimenti e i fondi spesi in questi mesi per potenziare il Monaldi, a cosa sono serviti se oggi siamo costretti all’emigrazione sanitaria per curare i nostri figli?”

La richiesta è chiara: che tutti gli interventi, anche i più complessi, possano tornare a essere eseguiti a Napoli, “in sicurezza e garantendo la continuità di cura per i bambini già operati, e certezze sul futuro di un centro che è sempre stato un’eccellenza per il Sud Italia”.

“Dietro ogni trasferimento c’è una famiglia spezzata”

Il comunicato si chiude con un’immagine forte: “Dietro ogni trasferimento fuori regione c’è un bambino fragile, una famiglia spezzata economicamente e psicologicamente, giorni di lavoro persi e spese insostenibili. Non chiediamo polemiche: chiediamo il diritto di curare i nostri figli nella nostra Regione, con serenità e sicurezza”.

Monaldi, nessuna sospensione dell’attività cardiochirurgica pediatrica

In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la direzione generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli chiarisce che non c’è, e non c’è stata, alcuna sospensione dell’attività operatoria di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Monaldi, così come non c’è stata e non c’è alcuna interruzione della continuità assistenziale. Le attività assistenziali e chirurgiche proseguono secondo le indicazioni cliniche e organizzative previste, garantendo la presa in carico dei piccoli pazienti e la continuità delle cure. La direzione generale invita pertanto a evitare la diffusione di informazioni non corrette, riservandosi di agire nelle sedi competenti nei riguardi di chi dovesse diffondere tali notizie che rischiano di generare un ingiustificato allarme e di ledere l’immagine dell’Azienda e dei professionisti che vi lavorano.